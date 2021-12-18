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Дерматолог развенчала миф о косметике для волос

Ухоженные волосы - наше все. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дерматолог Анастасия Елистратова опровергла популярное заблуждение о восстанавливающих средствах для волос.

Многие представительницы прекрасно пола тратят огромное количество средств для домашнего восстановления поврежденных волос (например, посеченных кончиков). Однако, по словам эксперта, несмотря на заверения производителей большая часть косметики «мгновенного» действия — не более, чем коммерческая уловка, пишет Medikforum.ru.

Она пояснила, что видимая часть волоса не является «живой». А именно это выступает необходимым критерием для заживления и восстановлении.

«Если вы поцарапаете плиту на кухне, её не заживить, только замазать/зашлифовать царапину можно. Так и прочную структуру волоса на месте уже имеющегося повреждения возможно лишь „подлатать“», — разъяснила специалист.

Именно поэтому врач призвала отказаться от лишних трат денежных средств и нервов на "заживление" волос, а заботиться о них по средствам профилактического ухода.

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