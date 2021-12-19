ФОТО! ⟩ Платье одного цвета стало трендом у женщин на Новый год

Речь идет о ярко-розовом атласном платье длиной выше колен с декольте и объемными рукавами-фонариками модного бренда GeorgeAtAsda. Отмечается, что его стоимость составляет 16 фунтов стерлингов, пишет Lenta.ru.

Например, модная блогер с никнеймом aimazin надела упомянутое платье в сочетании с зелеными туфлями на каблуках и сфотографировалась в этом образе на фоне украшенной елки. Instagram-модель с никнеймом molly.mcfarlane, в свою очередь, опуьликовала снимок в такой же одежде на фоне новогодних декораций.

В то же время блогер taramays25 дополнила розовое платье золотистыми босоножками на каблуках, белыми носками и ободком, а также множеством украшений. При этом инфлюенсер midsizegal разместила на своей странице фото, на котором она позирует в аналогичном наряде на улице.