ВИДЕО! ⟩ Женщина необычно сообщила партнеру о беременности и рассердила его

«Спрятала тест на беременность под его вафли, не ожидала, что он так отреагирует», — написала @oh_yeahitsrobbie2 поверх ролика. На кадрах было видно, как ее партнер разрезал мягкие вафли и обнаружил лежавший под ними тест. Мужчина отреагировал на сюрприз недоумением и недовольством. Он заявил @oh_yeahitsrobbie2, что она предварительно помочилась на тест. Женщина попыталась оправдать себя, уточнив, что использовала иной вид теста на беременность, но не убедила партнера. «Ты испортила мою еду!» — возмутился он, посчитав сюрприз не соответствующим нормам гигиены, пишет Lenta.ru.