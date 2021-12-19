ВИДЕО! ⟩ Женщина необычно сообщила партнеру о беременности и рассердила его

«Спрятала тест на беременность под его вафли, не ожидала, что он так отреагирует», — написала @oh_yeahitsrobbie2 поверх ролика. На кадрах было видно, как ее партнер разрезал мягкие вафли и обнаружил лежавший под ними тест. Мужчина отреагировал на сюрприз недоумением и недовольством. Он заявил @oh_yeahitsrobbie2, что она предварительно помочилась на тест. Женщина попыталась оправдать себя, уточнив, что использовала иной вид теста на беременность, но не убедила партнера. «Ты испортила мою еду!» — возмутился он, посчитав сюрприз не соответствующим нормам гигиены, пишет Lenta.ru.
Видео @oh_yeahitsrobbie2 собрало больше двух с половиной миллионов просмотров и тридцати тысяч комментариев. Многие пользователи соцсети под роликом встали на сторону партнера блогера. «Я бы тоже рассердилась, если бы мне подали вафли с мочой», «Ты не могла придумать идею получше?», «Я определенно понимаю этого парня», — посмеялись зрители. Некоторые юзеры написали, что тиктокерше стоило не прятать тест на беременность под тарелкой мужчины, а положить его в подарочную коробку и вручить ее в подарок на Рождество.