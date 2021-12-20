ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии прошел показ знаменитого узбекского Дома моды

Мархамат Умарова фэшн-дизайнер из Узбекистана и основатель бренда MARU. Она является обладателем сертификата качества от ЮНЕСКО, а также представляла свои коллекции в Европе, США, Казахстане и Индонезии.
На показе можно было содержать расшитые платья, жакеты, головные уборы, аксессуары в виде корон и диадем.
Бренд представил новые образы — двусторонний национальный чапан, расшитый вручную. Сам показ проходил под традиционную узбекскую музыку.
По словам издания, Мархамат Умарова, делая платья, применила набойку — старинный метод нанесения рисунков на ткань.
Философия бренда: «С уважением к традициям, в гармонии с настоящим». Изделия выполняются методом «slowfashion» и всегда являются 100 % устойчивыми. В качестве основной и подкладочной ткани используются винтажные ткани, стеганные переработанным хлопком. Изделия сделаны из натурального шелка, шелка-иката, шелкового бархата — все ткани ручного ткачества.
Смотрите галерею и пишите комментарии, как вам этно образы от MARU!