Вт, 21.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии прошел показ знаменитого узбекского Дома моды

На прошлой неделе узбекский модный дом MARU представил коллекцию Осень-зима 2021/2022 в рамках модного вечера, проходящего в ресторане Fii, в Тарту. Мероприятие организовала стилист Пирет Вапаева, которая сама напрямую связана с экзотическим Узбекистаном.  

Мархамат Умарова фэшн-дизайнер из Узбекистана и основатель бренда MARU. Она является обладателем сертификата качества от ЮНЕСКО, а также представляла свои коллекции в Европе, США, Казахстане и Индонезии.

На показе можно было содержать расшитые платья, жакеты, головные уборы, аксессуары в виде корон и диадем. 

Бренд представил новые образы — двусторонний национальный чапан, расшитый вручную. Сам показ проходил под традиционную узбекскую музыку.

По словам издания, Мархамат Умарова, делая платья, применила набойку — старинный метод нанесения рисунков на ткань. 

Философия бренда: «С уважением к традициям, в гармонии с настоящим». Изделия выполняются методом «slowfashion» и всегда являются 100 % устойчивыми. В качестве основной и подкладочной ткани используются винтажные ткани, стеганные переработанным хлопком. Изделия сделаны из натурального шелка, шелка-иката, шелкового бархата — все ткани ручного ткачества.

Смотрите галерею и пишите комментарии, как вам этно образы от MARU! 

 

НАВЕРХ
Back