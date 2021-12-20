Ты меня пугаешь: от женщин какого знака Зодиака отворачиваются мужчины

Астрология не только предсказывает, но и предупреждает о негативных чертах характера, из-за которых у вас могут не складываться романтические отношения: ваш типаж ужасает мужчин. Узнайте о них, чтобы правильно выстраивать стратегию соблазнения.

Овен

Женщина-таран

Мужчина планировал поухаживать за искрометной возлюбленной как полагается: с конфетно-цветочным периодом, песнями под балконом… Ан нет, уже скручен и повязан: не прошло и положенных по приличию нескольких часов или дней, а он уже в одном галстуке на кровати или с молотком в руках: зачем доброй мужской силе пропадать: почини, да дом построй. Многие и не прочь такого искрометного развития событий, однако некоторые поклонники женщин-Овнов могут потом заикаться всю жизнь.

Телец

Меркантильная особа

Женщина-Телец — самый обсуждаемый объект среди мужчин в соцсетях. Это о ней говорят: я ей доверил все самое ценное, дарил дорогие подарки, а она… А она просто все аккуратненько прибрала к рукам и расставаться с нажитым добром не собирается.

Близнецы

Птичка вольная

Как хочет — так и поступает. Причем зачастую и сама не знает, что предпримет через минуту-другую. Некоторым такой дух авантюризма может быть даже очень по нраву, пока не окажутся в одной лодке посреди необъятного океана или на вершине горы без снаряжения, еды и денег. И жаловаться нечего: сами потянулись вслед за прекрасной незнакомкой.

Рак

Домомучительница

С виду милая и любезная женщина, которая и вниманием окружит, плюшками заманит. Коварное поведение приводит к тому, что обещанного бедный мужчина не получит, пока не выполнит того, что дама пожелала. Тихонько улизнуть не получится: клешни уже крепко держат бедолагу за одно место.

Лев

Владычица морская

Неумное желание всех и вся подчинять своим замыслам, требовать невыполнимого, как старуха из «Сказки о золотой рыбке» могло бы навсегда отвадить от нее потенциальных женихов. Однако царственность натуры заставляет мужчин припадать к ее полам ее платья, лишь бы снова услышать язвительную речь в свой адрес или положить к ее ногам все, что ни попросит.

Дева

Едкий критик

Если для остальных знаков зодиака отпугивание — побочный эффект взаимоотношений, то для Дев — осознанный и приятный процесс. Динамить она научилась профессионально, вытягивая все соки из пострадавшего. При этом не преминет применить свой редкий дар язвительного критика, точно оценивая слабые места жертвы и попадая точно в эпицентр боли. От такой прекрасной Девы хочется быстрее сбежать: мало кому хочется слыть никчемным и жалким.

Весы

Противоречивая вся