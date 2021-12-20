Сбегают не только невесты. Психолог о преодолении страха перед свадьбой на примерах Ходченковой и Аффлека

Но как насчет обратной ситуации? В нашем примере все закончилось хэппи-эндом, но бывает и иначе: человека «втащили» в брак, и он об этом пожалел. Как понять, что давление на партнера нецелесообразно и может разрушить отношения?
«Для начала хорошо бы присмотреться к поведению второй половины, когда речь заходит о свадьбе и серьезных отношениях. Если вы видите панику, агрессию или тихий слив в сторону, значит, вполне возможно, рядом с вами гамофоб. Поход к психологу для работы над своими страхами поможет избавиться от страха. Если ваш партнер не умеет говорить «нет», и для него легче послушать и сделать так, как хочет другой человек, при всем своем внутреннем сопротивлении, то «втащить» его в брак можно давлением (беременностью) и социальными нормами, а вот быть с ним счастливыми — вряд ли!» — отметила Любовь Розенберг.
Реально ли подгадать с моментом, когда намеки на свадьбу уместны? «Мне думается, что самое здравое решение, когда пара давно в отношениях, а заветных слов и колечка не видно и не слышно, несмотря на все намеки, давление и ссоры — пожить отдельно и послушать себя. Вероятно, вы так и не объединитесь вновь, но возможно, что встреча будет яркой и вы оба поймете, что именно с этим человеком готовы создать настоящую семью и прожить вместе долгую и счастливую жизнь», — заключила гештальт-терапевт.
Весь мир обсуждает возвращение Бена Аффлека к Дженнифер Лопес. В первый раз роман закрутился в 2002-м, когда певица была на пике популярности, а вот актер еще ждал своего звездного часа. Папарацци буквально преследовали пару, и впоследствии Джей Ло сетовала, что этот факт очень сильно повлиял на динамику отношений.
Бен купил Дженнифер роскошное кольцо с розовым бриллиантом, и на сентябрь 2003-го влюбленные наметили свадьбу. Однако за пару дней до важной даты звезды объявили о переносе торжества. Поклонники решили, что замученные репортерами артисты готовят тайную церемонию, но в январе 2004-го выяснилось: актеры разошлись.
Звезды отмечали, что любовь между ними была сильной, но время для отношений оказалось неподходящим. Поговаривали, что именно Бен спасовал перед свадьбой: его называли не иначе как «мистером Лопес», что не понравилось бы ни одному амбициозному мужчине. Плюс ко всему, Дженнифер выступала за ЗОЖ, а Аффлек имел проблемы с алкоголем; певица рано ложилась, а актер до утра играл в азартные игры: то есть разница в образе жизни тоже могла напугать Бена.
В любом случае, каждый из артистов зажил своей жизнью. Бен успел жениться, развестись и стать отцом, как вдруг этой весной вернулся к Дженнифер. Актеры уверяют: теперь их отношения крепче, чем были в нулевых. Аффлека уже заметили в ювелирном, так что фанаты снова ждут свадьбы кумиров.
Если 18 лет назад Бен испугался и отказался от идеи жениться на Джей Ло, можно ли верить, что на этот раз страх отступил, актер созрел, и все получится? И хорошая ли это вообще идея: входить в одну реку дважды? На этот вопрос наш эксперт дал утвердительный ответ.
«Это довольно частый случай и не только среди известных личностей. Люди встречаются и расстаются. Проходит время, они меняются, воссоединяются, но это уже другие отношения, другие люди», — подытожила Любовь Анатольевна.