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Сбегают не только невесты. Психолог о преодолении страха перед свадьбой на примерах Ходченковой и Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес ФОТО: FILIPPO MONTEFORTE

Прошлогодние данные исследования показывают, что более 40 % бездетных пар не хотят оформлять отношения, а 10 % мужчин категорически против похода в загс, вне зависимости от того, есть ли у них наследники. В современном мире избегают свадьбы и многие женщины, но почему?

Красивые наряды, марш Мендельсона, многоярусный торт и крики «Горько!» — большинство девушек скажут, что это описание их детской мечты. Но найдутся и те, кто скептически отметит, что свадьба — дело затратное, а штамп в паспорте не гарантирует эталонной семьи и счастья до гробовой доски, пишет Starhit.ru.

Сложился стереотип, что хотя женщины пребывают в состоянии стресса перед торжественной церемонией, с мужскими страхами это не сравнимо. Но как тогда объяснить сюжеты фильмов, вроде «Сбежавшей невесты»? Чего именно боятся брачующиеся и как бороться с фобиями, рассуждаем вместе с психологом шестого сезона шоу «Пацанки» Любовью Розенберг.

Гамофобия

От гештальт-терапевта мы узнали о природе гамофобии — боязни брака. Людей с данным страхом хватает среди женщин, поэтому появилось понятие «синдром сбежавшей невесты», но особенно много представителей встречается среди мужчин.

«Одних пугает любой разговор о свадьбе, романтические фильмы, вся атрибутика брака. Другие ведут себя нарочито легкомысленно, меняя партнеров, уходя сразу после намеков на длительные отношения: часто становятся агрессивными и провоцируют разрыв. Этот страх может быть родом из детства, где родители своим поведением дискредитировали само понятие брака и семьи. Может быть следствием очень тяжелых прошлых отношений — абьюз, созависимость», — пояснила психолог.

Однако, по мнению Любови Розенберг, не стоит сваливать все на психологический термин. «Возможно, брак так и не будет заключен, если один из партнеров чувствует неприятие/несовместимость, но честно признаться в этом не может. Будет «тянуть кота за хвост» много лет, мучая и себя и вторую половину, — предупредила Любовь Анатольевна. — Стоит отметить и болезненное отношение к самоидентификации и личным границам людей эгоцентричных. Брак ими расценивается как покушение на свободу личности, на привычный образ жизни».

Имеется у нас и яркий пример, когда свадьба, которую ждали многочисленные поклонники, сорвалась в последний момент. Светлана Ходченкова и бизнесмен Георгий Петришин встречались четыре года. Предложение руки и сердца актриса получила в 2015-м, после спектакля в театре: Георгий произнес заветные слова при полном зале зрителей.

К удивлению поклонников, за месяц до намеченной свадьбы Ходченкова неожиданно разорвала помолвку. Поговаривали, что бизнесмен был слишком занят работой и не уделял возлюбленной должного внимания, вот и получил от ворот поворот. Также мужчина изводил невесту ревностью, пытаясь контролировать каждый ее шаг. Сильную и самодостаточную Светлану такой расклад никак не устраивал.

А ведь, по слухам, ради Петришина Ходченкова развелась с Владимиром Яглычем, с которым прожила пять лет… В любом случае, откровений от актрисы ждать не приходилось: СМИ постоянно муссировали сплетни о возможных романах звезды, но она продолжала хранить молчание.

Что же могло заставить артистку разорвать помолвку? Любовь Анатольевна обмолвилась, что об этом сложно судить, ведь нельзя влезть в голову другому человеку, однако субъективным мнением, основанным на многолетней практике и опыте, поделилась.

«Скорее всего, опыт Светланы, полученный при расставании с Яглычем, еще был трудно проживаемым, — предположила психолог. — Мы часто ищем замену партнеру вместо того, чтобы работать над отношениями. В результате и старые отношения не завершены, и к новым мы еще не готовы. Как между двух стульев. Незакрытый гештальт прошлого и слишком активное приглашение в счастливое будущее, сопровождаемое к тому же ревностью, т.е. желанием заполучить в собственность человека, может испугать даже эмоционально сильного и устойчивого партнера».

Почему же с тех пор актриса не распространяется о личном и до сих пор не вышла замуж? «Возможно, Светлана Ходченкова в настоящее время ассимилирует в себе опыт прошлых отношений, и это очень правильное решение, которое поможет в будущем создать крепкий и длительный союз. Не думаю, что известность и самодостаточность полностью заполняют пустоту душевного одиночества. Скорее наоборот. В толпе поклонников и фанатов становится особенно одиноко…» — подчеркнула Любовь Анатольевна.

В мире скептиков

Обратимся к «старой гвардии»: Михаил Боярский скептически относился к свадьбам и не скрывал своего пренебрежения к этому обряду. Его супруга Лариса Луппиан признавалась, что долго пыталась дать понять, что или возлюбленный на ней женится, или они простятся. Ждать росписи пришлось четыре года: Михаил Сергеевич оказался крепким орешком. При этом пышные торжества Луппиан считала пошлостью, тем более в современное время. Замуж артистка хотела выйти, так как ее привлекала «каждодневная рутина», стабильность, ощущение «счастья в моменте», когда муж и дети в доме.

«Штамп немножко дисциплинирует, но нужен он в основном женщине. Ей говоришь: я ж тебя люблю, зачем тебе штамп? А она: если ты меня любишь, то какая разница, есть штамп или нет? Ну вот зафиксировали нас, ничего не изменилось. Сам удивляюсь, что так вышло. Я же безумно сопротивлялся. Мне было 26 лет, я вообще не собирался жениться, потому что очень боялся потерять свободу. Но, так как осознанная необходимость все время вела меня домой к Ларисе, то сломался: что со штампом, что без штампа… Хотя без штампа веселее, вроде есть какая-то лазейка», — рассуждал Боярский несколько лет назад.

Они могли разругаться на людях, спорили, резко высказывались друг о друге, но при этом не разлучались. Развестись с Боярским Луппиан не заставили ни его репутация дамского угодника, ни взрывной характер, ни алкогольная зависимость: любовь не позволяла пойти на крайние меры. Ну а Михаил Сергеевич в итоге признал, что из Ларисы получилась прекрасная жена и мама, и недаром влюбленные вместе больше 40 лет.

Так можно ли подтолкнуть партнера к браку? Ведь у Ларисы Луппиан, судя по всему, это получилось. «Михаил Боярский и в браке оставался достаточно свободным много лет. Об этом говорится во многих интервью. Такие люди остепеняются и становятся любящими отцами и примерными мужьями уже в достаточно взрослом возрасте, наевшись свободы, устав от такого образа жизни. Вряд ли найдется сейчас много женщин, готовых, как Лариса Луппиан, любить мужчину, рожать и воспитывать детей и ждать, когда он это оценит и вернется в лоно семьи», — прокомментировала историю психолог шестого сезона «Пацанок».

Но как насчет обратной ситуации? В нашем примере все закончилось хэппи-эндом, но бывает и иначе: человека «втащили» в брак, и он об этом пожалел. Как понять, что давление на партнера нецелесообразно и может разрушить отношения?

«Для начала хорошо бы присмотреться к поведению второй половины, когда речь заходит о свадьбе и серьезных отношениях. Если вы видите панику, агрессию или тихий слив в сторону, значит, вполне возможно, рядом с вами гамофоб. Поход к психологу для работы над своими страхами поможет избавиться от страха. Если ваш партнер не умеет говорить «нет», и для него легче послушать и сделать так, как хочет другой человек, при всем своем внутреннем сопротивлении, то «втащить» его в брак можно давлением (беременностью) и социальными нормами, а вот быть с ним счастливыми — вряд ли!» — отметила Любовь Розенберг.

Реально ли подгадать с моментом, когда намеки на свадьбу уместны? «Мне думается, что самое здравое решение, когда пара давно в отношениях, а заветных слов и колечка не видно и не слышно, несмотря на все намеки, давление и ссоры — пожить отдельно и послушать себя. Вероятно, вы так и не объединитесь вновь, но возможно, что встреча будет яркой и вы оба поймете, что именно с этим человеком готовы создать настоящую семью и прожить вместе долгую и счастливую жизнь», — заключила гештальт-терапевт.

Дважды в одну реку

Весь мир обсуждает возвращение Бена Аффлека к Дженнифер Лопес. В первый раз роман закрутился в 2002-м, когда певица была на пике популярности, а вот актер еще ждал своего звездного часа. Папарацци буквально преследовали пару, и впоследствии Джей Ло сетовала, что этот факт очень сильно повлиял на динамику отношений.

Бен купил Дженнифер роскошное кольцо с розовым бриллиантом, и на сентябрь 2003-го влюбленные наметили свадьбу. Однако за пару дней до важной даты звезды объявили о переносе торжества. Поклонники решили, что замученные репортерами артисты готовят тайную церемонию, но в январе 2004-го выяснилось: актеры разошлись.

Звезды отмечали, что любовь между ними была сильной, но время для отношений оказалось неподходящим. Поговаривали, что именно Бен спасовал перед свадьбой: его называли не иначе как «мистером Лопес», что не понравилось бы ни одному амбициозному мужчине. Плюс ко всему, Дженнифер выступала за ЗОЖ, а Аффлек имел проблемы с алкоголем; певица рано ложилась, а актер до утра играл в азартные игры: то есть разница в образе жизни тоже могла напугать Бена.

В любом случае, каждый из артистов зажил своей жизнью. Бен успел жениться, развестись и стать отцом, как вдруг этой весной вернулся к Дженнифер. Актеры уверяют: теперь их отношения крепче, чем были в нулевых. Аффлека уже заметили в ювелирном, так что фанаты снова ждут свадьбы кумиров.

Если 18 лет назад Бен испугался и отказался от идеи жениться на Джей Ло, можно ли верить, что на этот раз страх отступил, актер созрел, и все получится? И хорошая ли это вообще идея: входить в одну реку дважды? На этот вопрос наш эксперт дал утвердительный ответ.

«Это довольно частый случай и не только среди известных личностей. Люди встречаются и расстаются. Проходит время, они меняются, воссоединяются, но это уже другие отношения, другие люди», — подытожила Любовь Анатольевна.

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