Сбегают не только невесты. Психолог о преодолении страха перед свадьбой на примерах Ходченковой и Аффлека

«Скорее всего, опыт Светланы, полученный при расставании с Яглычем, еще был трудно проживаемым, — предположила психолог. — Мы часто ищем замену партнеру вместо того, чтобы работать над отношениями. В результате и старые отношения не завершены, и к новым мы еще не готовы. Как между двух стульев. Незакрытый гештальт прошлого и слишком активное приглашение в счастливое будущее, сопровождаемое к тому же ревностью, т.е. желанием заполучить в собственность человека, может испугать даже эмоционально сильного и устойчивого партнера».

Почему же с тех пор актриса не распространяется о личном и до сих пор не вышла замуж? «Возможно, Светлана Ходченкова в настоящее время ассимилирует в себе опыт прошлых отношений, и это очень правильное решение, которое поможет в будущем создать крепкий и длительный союз. Не думаю, что известность и самодостаточность полностью заполняют пустоту душевного одиночества. Скорее наоборот. В толпе поклонников и фанатов становится особенно одиноко…» — подчеркнула Любовь Анатольевна.

В мире скептиков

Обратимся к «старой гвардии»: Михаил Боярский скептически относился к свадьбам и не скрывал своего пренебрежения к этому обряду. Его супруга Лариса Луппиан признавалась, что долго пыталась дать понять, что или возлюбленный на ней женится, или они простятся. Ждать росписи пришлось четыре года: Михаил Сергеевич оказался крепким орешком. При этом пышные торжества Луппиан считала пошлостью, тем более в современное время. Замуж артистка хотела выйти, так как ее привлекала «каждодневная рутина», стабильность, ощущение «счастья в моменте», когда муж и дети в доме.

«Штамп немножко дисциплинирует, но нужен он в основном женщине. Ей говоришь: я ж тебя люблю, зачем тебе штамп? А она: если ты меня любишь, то какая разница, есть штамп или нет? Ну вот зафиксировали нас, ничего не изменилось. Сам удивляюсь, что так вышло. Я же безумно сопротивлялся. Мне было 26 лет, я вообще не собирался жениться, потому что очень боялся потерять свободу. Но, так как осознанная необходимость все время вела меня домой к Ларисе, то сломался: что со штампом, что без штампа… Хотя без штампа веселее, вроде есть какая-то лазейка», — рассуждал Боярский несколько лет назад.

Они могли разругаться на людях, спорили, резко высказывались друг о друге, но при этом не разлучались. Развестись с Боярским Луппиан не заставили ни его репутация дамского угодника, ни взрывной характер, ни алкогольная зависимость: любовь не позволяла пойти на крайние меры. Ну а Михаил Сергеевич в итоге признал, что из Ларисы получилась прекрасная жена и мама, и недаром влюбленные вместе больше 40 лет.