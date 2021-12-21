ТОП-3 вредных новогодних подарков для детей

Близится Новый год, и все родители озабочены вопросом, что положить ребенку под елку. Детский и семейный психолог Наталья Искра в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвала три категории новогодних подарков, которые не стоит дарить детям до 12 лет.

Несоответствующие возрасту ребенка

В эту категорию могут попадать, например, гаджеты, электронные игрушки и игры, смысл которых ребенок еще не в состоянии понять. То же касается и книг с непонятным для детей в силу возраста содержанием.

«Например, дошкольнику, который увлекается рыбками, могут подарить энциклопедию 12+, где наглядно показано, как этих рыбок едят. Это может испугать и травмировать ребенка», — поясняет психолог.

Потакающие капризам ребенка

Имеются в виду подарки, которые родители покупают детям, следуя их капризам и против собственной воли.

«Например, родители могут быть против использования ребенком смартфона или планшета, но он просит, и они идут на поводу. А дальше они начинают этим планшетом, по сути, ребенка шантажировать. Либо вы покупаете и отдаете ребенку подарок, и не делаете его предметом для манипуляций, либо тогда уж не покупаете. То же касается домашних животных», — говорит Искра.

Подарки себе