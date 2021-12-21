Пять циничных рекомендаций от семейных психологов

Поддавайтесь

Вспомните, когда вы во время последней ссоры думали о том, насколько сильно обижаете человека неосторожными словами? Как правило, в пылу конфликта мы думаем только о том, чтобы донести свою правоту до оппонента, а о том, что можем ненароком оскорбить человека, задумываемся редко. В итоге партнер или другой близкий человек затаивает новую обиду, о которой вы можете даже не догадываться, именно поэтому психологи рекомендуют попридержать себя и в некоторых случаях не идти о конца в ссоре, чтобы не разрушить отношения окончательно.

Разойдитесь на время

Но не навсегда, конечно же. Бывают ситуации, когда находиться с партнером под одной крышей просто физически невыносимо. Есть только один выход — разделиться на какое-то время. Поживите в разных квартирах или домах, так как совместное проживание в атмосфере чрезмерного напряжения из-за серьезной ссоры может привести к полному разрыву отношений, но мы же этого не хотим? Дайте себе передышку, пообщайтесь с родными и друзьями, такое «переключение» помогает восстановить силы и прояснить мысли.

Не идите к психологу, когда вы на взводе

Очень часто люди приходят на терапию и начинают ругаться и обвинять друг друга прямо с порога, и все это в присутствии психолога. Важно помнить, что кабинет семейного психолога будет местом решения ваших проблем только в том случае, если вы оба будете готовы принять эту помощь и на какое-то время забудете о ненависти друг к другу. Когда вас раздражает человек рядом, решить проблему спокойно и с расстановкой просто невозможно.

Ваши отношения не спасет ваша обида

Простить предательство вроде измены невероятно трудно. Многие женщины предпочитают наказывать мужчину не разрывом, а обидой, считая, что человеку должно в какой-то момент стать стыдно и таким образом самой женщине станет легче. Нет. Таким образом ваши отношения точно не наладятся. Убегая от собственных чувств и переживаний, вы лишь загоняете их в долгий ящик, при первой ссоре вы тут же припомните партнеру этот инцидент, что может стать отправной точкой на пути к расставанию. Подумайте, готовы вы простить человека или нет. После этого решение о продолжении или прекращении ваших отношений придет само собой.

Будьте честны