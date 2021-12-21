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Пять циничных рекомендаций от семейных психологов

Семейный психолог. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Семейная жизнь — всегда проверка на прочность обоих партнеров. Трудно найти пару, в которой время от времени не происходят ссоры. Когда конфликт трудно решить своими силами, на помощь приходит семейный психолог. Мы собрали несколько довольно циничных, но при этом эффективных советов парам, которые уже долгое время находятся в поиске спокойствия в семье, пишет Womanhit.

Поддавайтесь

Вспомните, когда вы во время последней ссоры думали о том, насколько сильно обижаете человека неосторожными словами? Как правило, в пылу конфликта мы думаем только о том, чтобы донести свою правоту до оппонента, а о том, что можем ненароком оскорбить человека, задумываемся редко. В итоге партнер или другой близкий человек затаивает новую обиду, о которой вы можете даже не догадываться, именно поэтому психологи рекомендуют попридержать себя и в некоторых случаях не идти о конца в ссоре, чтобы не разрушить отношения окончательно.

Разойдитесь на время

Но не навсегда, конечно же. Бывают ситуации, когда находиться с партнером под одной крышей просто физически невыносимо. Есть только один выход — разделиться на какое-то время. Поживите в разных квартирах или домах, так как совместное проживание в атмосфере чрезмерного напряжения из-за серьезной ссоры может привести к полному разрыву отношений, но мы же этого не хотим? Дайте себе передышку, пообщайтесь с родными и друзьями, такое «переключение» помогает восстановить силы и прояснить мысли.

Не идите к психологу, когда вы на взводе

Очень часто люди приходят на терапию и начинают ругаться и обвинять друг друга прямо с порога, и все это в присутствии психолога. Важно помнить, что кабинет семейного психолога будет местом решения ваших проблем только в том случае, если вы оба будете готовы принять эту помощь и на какое-то время забудете о ненависти друг к другу. Когда вас раздражает человек рядом, решить проблему спокойно и с расстановкой просто невозможно.

Ваши отношения не спасет ваша обида

Простить предательство вроде измены невероятно трудно. Многие женщины предпочитают наказывать мужчину не разрывом, а обидой, считая, что человеку должно в какой-то момент стать стыдно и таким образом самой женщине станет легче. Нет. Таким образом ваши отношения точно не наладятся. Убегая от собственных чувств и переживаний, вы лишь загоняете их в долгий ящик, при первой ссоре вы тут же припомните партнеру этот инцидент, что может стать отправной точкой на пути к расставанию. Подумайте, готовы вы простить человека или нет. После этого решение о продолжении или прекращении ваших отношений придет само собой.

Будьте честны

Мы уже говорили о том, что о чувствах человека стоит подумать прежде, чем вы скажете что-то обидное. Конечно, это действительно так. В то же время это совсем не значит, что человеку нужно говорить то, что он хочет слышать, тем самым лишь усугубляя проблему. Если речь идет о каком-то событии, которое вас тяготит и сказывается на отношениях с любимым человеком, подумайте, может, стоит ему об этом рассказать. Правда бывает очень болезненной, однако ложь в любом случае разрушает, просто происходить это будет медленнее, в итоге вы будете отравлять отношения своим напряжением. Будьте честны с партнером настолько, насколько это возможно.

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