Врач назвала идеальное время для занятия спортом

Пожалуй, в современной жизни желающие заниматься спортом при выборе времени для тренировок отталкиваются лишь от свободных для этого часов. Работа, дом, дела… Где-то между ежедневными заботами россияне пытаются урвать хоть часик для поддержания своего тела в физической форме. Однако, чтобы спорт приносил результаты, важно исходить из биологических особенностей вашего организма и общих рекомендаций специалистов. Врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина изданию рассказала, в какие часы занятия спортом будут наиболее эффективны и полезны.

Первый и один из главных пунктов – регулярность и соблюдение одного и того же времени для занятий. Так организм быстрее привыкнет к физическим нагрузкам. Специалист отмечает, что в середине дня человек чуть сильнее, а во второй половине – выносливее.

«Основываясь на таких данных, для большинства людей, посещающих спортзалы, оптимальным временем для тренировки будет промежуток между 15:00 и 19:00», – объясняет врач.

Но если у человек имеются проблемы со сном, то посещать силовые тренировки в вечернее время не стоит. Лучше присмотреться к расслабляющим занятиям – йоге или растяжке.

Кроме того, необходимо учитывать и интенсивность занятий. К примеру, кардионагрузку лучше проводить как раз утром. Таким образом, процесс жиросжигания в организме будет проходить дольше.

Кроме прочего, не стоит отталкиваться лишь от общих рекомендаций. В данном вопросе лучше всего ориентироваться на свои биологические часы. У одних максимальная активность проявляется в утренние часы, а у других — вечером. Также важен и график приема пищи.

«Например, силовые тренировки лучше выполнять через два часа после приема пищи. Лучше не заниматься на полный желудок – на пищеварение потребуется большее количество энергии», – заключает Сорокина.