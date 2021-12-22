Обряд на замужество: как при помощи тапок привлечь достойного мужчину

Встретить единственного и неповторимого – порой задача не из легких. То внешне не мил, то характер не тот. А с учетом того, что в России и странах бывшего СССР всегда женщин было больше чем мужчин, вопрос поиска мужа еще больше усложнялся. Для достижения цели все способы были хороши, но если все-таки внешняя красота и внутреннее обаяние не срабатывали, то почему бы не обратиться к магии. В древности зачастую помогал обряд с использованием тапок. Так как же его стоит проводить, чтобы совсем скоро надень белое платье и отправиться в ЗАГС?

Какие тапки подойдут для обряда на замужество:

Чтобы понять, какие тапки нужны незамужней, прежде всего, она должна правильно сформулировать желание. А затем уже отправляться за их покупкой. Если желаете работягу, то лучше остановить свой выбор на простых и недорогих тапках. А для статусного – глаз должен упасть на солидную и дорогую обувь. Также следует обратить внимание и на размер. Хотите высокого – берите размер больше, среднего и низкого мужчину – меньший, соответственно.

Как провести обряд с тапочками на замужество:

Купленные тапки ни в коем случае нельзя кому-либо давать надеть. Женщина должна как можно чаще обращаться к ним и рассказывать, какого будущего мужа она представляет. А для большего результата тапки можно брать с собой в те места, куда незамужней хотелось бы в будущем ходить с любимым. А после возвращения домой следует их оставить на несколько дней в прихожей носками в квартиру. Спустя нужное количество времени, надеть на руки, потопать ими по полу и сказать: «Суженый-милый, без вредных привычек, судьбой мне дарованный явись».

После процедуры тапки нужно оставить в прихожей и ждать. Спустя недели или месяцы в жизни незамужней обязательно появится суженый.

Однако если спустя время в жизни так никто и не появился, скорее всего, что-то было сделано неправильно.

Как отвадить не оправдавшего ожиданий мужчину: