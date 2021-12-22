Как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она «прячется»

Чем вредна соль для сердца и других органов?

Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. А это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце. К тому же медики давно доказали, что большие порции соли приводят к повышению артериального давления.

По оценкам исследователей, около 3 миллионов смертей во всем мире связаны с высоким потреблением соли. Именно пищевые привычки, то есть высокое содержание соли и соленых продуктов в рационе и низкое – клетчатки (фруктов и овощей), влияют на продолжительность жизни.

Чрезмерное потребление соли в первую очередь связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики едины во мнении, что потребление соли важно сокращать. Но не всем это удается.

Как начать есть меньше соли для сердца

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день человеку необходимо не более 5 граммов соли. Многие забывают, что соль – это не только та, которую мы кладем в супы, мясо, гарниры и другие блюда. Основные источники соли – это еще хлебобулочные изделия, крупы, готовые мясные и молочные продукты. Содержится соль в майонезах, кетчупах, консервах и других продуктах переработки, которые сами по себе не полезны.

Поэтому важно не только класть меньше соли в блюда, но и снизить потребление продуктов с уже добавленной солью. Тот же майонез можно приготовить дома, не кладя в него соль. Или запечь в духовке кусок несоленого мяса, отказавшись от колбасы или сосисок.