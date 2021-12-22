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Скончался создатель ботокса Алан Скотт

Алан Скотт ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Создатель препарата ботокс Алан Скотт умер в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии, пишет РИА.

Американский офтальмолог, разработавший препарат ботокс для применения в медицине, Алан Скотт умер в возрасте 89 лет, сообщила в среду газета Washington Post.

По данным газеты, Скотт скончался 16 декабря в больнице в американском штате Калифорния. Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.

Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту. Офтальмолог разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который он изначально использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Лишь позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам Скотт был бесконечно удивлен.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило ботокс для применения в косметических целях в 2002 году.

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