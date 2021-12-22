Скончался создатель ботокса Алан Скотт

Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту. Офтальмолог разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который он изначально использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Лишь позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам Скотт был бесконечно удивлен.