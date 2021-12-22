Скончался создатель ботокса Алан Скотт
Создатель препарата ботокс Алан Скотт умер в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии, пишет РИА.
Создатель препарата ботокс Алан Скотт умер в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии, пишет РИА.
Американский офтальмолог, разработавший препарат ботокс для применения в медицине, Алан Скотт умер в возрасте 89 лет, сообщила в среду газета Washington Post.
По данным газеты, Скотт скончался 16 декабря в больнице в американском штате Калифорния. Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.
Alan Scott, the doctor credited with developing Botox for medicine,... (https://t.co/BF7BDasamj)— Medicine Briefly (@MedicineNews_b) December 19, 2021
Alan B. Scott pictured with his wife Ruth in 1960.Scott is credited with developing Botox fo...
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#Medicine
Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту. Офтальмолог разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который он изначально использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Лишь позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам Скотт был бесконечно удивлен.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило ботокс для применения в косметических целях в 2002 году.