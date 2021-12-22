Дана Борисова показала живот после липосакции

45-летняя знаменитость призналась, что сделала липосакцию (косметическая операция по удалению жира хирургическим путем) в области талии. Женщина прикрепила снимки, на которых изображена ее фигура до и после преображения. На фото видно, что ее живот стал плоским, а по бокам исчезли жировые отложения. Известно, что процедуру провел хирург клиники «Шарм голд» Гайк Бабаян, пишет Lenta.ru.

«Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете, можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы ли сами к пластике? Жду такие же честные и откровенные комментарии», — подписала она публикацию.

Некоторые пользователи сети раскритиковали решение Борисовой в комментариях под постом. «Дана, ну ты стареешь, что могу сказать», «Спорт гораздо лучше», «Вообще не понятно. Существенной разницы нет, или она проявится позже. Я однозначно за спорт и правильное питание. Под нож всегда можно успеть лечь, а лучше обойтись без этого», «Это все временно, здоровья пластика не прибавит. Я за спорт и питание», — высказывались они.