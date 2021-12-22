Свобода важнее? ТОП-3 причин, почему женатые не носят кольца
Психолог объяснил отсутствие обручального кольца на пальцах женатых мужчин, пишет Пятый канал.
Психолог объяснил отсутствие обручального кольца на пальцах женатых мужчин, пишет Пятый канал.
По мнению психолога Литвиненко, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.
Залог успешного брака – обручальное кольцо? Расписываясь, влюбленные пары закрепляют свадебный союз кольцами, подтверждая истинную силу намерений и собираясь хранить верность друг другу. Однако не всегда символ любви остается на безымянном пальце, и женатые либо перестают носить кольцо, либо вовсе отказываются от него. По мнению психолога Филиппа Литвиненко, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.
Почему женатые мужчины не носят кольца:
Причина № 1
Принципиально не любит украшения
«Так бывает у некоторых мужчин», – пояснил психолог.
Причина № 2
Мешает на работе
Вторая причина связана со спецификой профессиональной деятельности благоверного: если он спортсмен или автомеханик, то кольцо действительно может служить помехой при выполнении работы.
Причина № 3
Считает себя свободным
Самая интересная и не столь очевидная причина, на взгляд специалиста в области отношений, – психологическая. Даже имея статус женатого, не утратив любви к семье и жене и храня ей верность, мужчина не носит кольца, потому что считает себя свободным.
«Кольцо – это атрибут, показывающий ограничения степеней свободы мужчины. Очевидно, что у женатого человека меньше степеней свободы, чем у неженатого и ему неприятно показывать это и признавать, поэтому он избегает носить кольцо», – заявил психолог и добавил, что при этом сам виновник женского переполоха может названную причину не осознавать.
На вопрос, почему мужчина снял свадебное украшение, он найдет банальную отговорку, придумав ее на ходу.
Как утверждает эксперт, в этом нет ничего страшного и опасного для брака: просто такому мужчине свобода важнее, чем другим женатым.
«Поверьте, если он захочет изменить, то кольцо ему не помешает, а если он успешный, яркий и заметный мужчина, то и многих женщин кольцо совсем не отпугнет», – отметил специалист.
Литвиненко подчеркнул, что надежность брака гарантируют не кольца, а то, как женщина управляет отношениями. Если представительницы прекрасного пола не освоят семейные премудрости, то отношения грозят зайти в тупик, и тогда будут складываться так, как выгодно и удобно мужчине.