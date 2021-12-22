Свобода важнее? ТОП-3 причин, почему женатые не носят кольца

По мнению психолога Литвиненко, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.

Залог успешного брака – обручальное кольцо? Расписываясь, влюбленные пары закрепляют свадебный союз кольцами, подтверждая истинную силу намерений и собираясь хранить верность друг другу. Однако не всегда символ любви остается на безымянном пальце, и женатые либо перестают носить кольцо, либо вовсе отказываются от него. По мнению психолога Филиппа Литвиненко, свадебный аксессуар не является гарантом верности мужчины.

Почему женатые мужчины не носят кольца:

Причина № 1

Принципиально не любит украшения

«Так бывает у некоторых мужчин», – пояснил психолог.

Причина № 2

Мешает на работе

Вторая причина связана со спецификой профессиональной деятельности благоверного: если он спортсмен или автомеханик, то кольцо действительно может служить помехой при выполнении работы.

Причина № 3

Считает себя свободным

Самая интересная и не столь очевидная причина, на взгляд специалиста в области отношений, – психологическая. Даже имея статус женатого, не утратив любви к семье и жене и храня ей верность, мужчина не носит кольца, потому что считает себя свободным.

«Кольцо – это атрибут, показывающий ограничения степеней свободы мужчины. Очевидно, что у женатого человека меньше степеней свободы, чем у неженатого и ему неприятно показывать это и признавать, поэтому он избегает носить кольцо», – заявил психолог и добавил, что при этом сам виновник женского переполоха может названную причину не осознавать.

На вопрос, почему мужчина снял свадебное украшение, он найдет банальную отговорку, придумав ее на ходу.

Как утверждает эксперт, в этом нет ничего страшного и опасного для брака: просто такому мужчине свобода важнее, чем другим женатым.

«Поверьте, если он захочет изменить, то кольцо ему не помешает, а если он успешный, яркий и заметный мужчина, то и многих женщин кольцо совсем не отпугнет», – отметил специалист.