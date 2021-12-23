Косметологи раскрыли запрещённые перед Новым годом процедуры, которые сделают лицу только хуже

По словам врача, многие косметологические процедуры требуют длительного восстановления, и в таких ситуациях на авось лучше не надеяться. Лучше заранее обговорить со специалистом желаемый результат, чтобы он просчитал программу омоложения. Но начинать этот вояж стоит с поздней осени — сезона аппаратной косметологии.

Если же умная мысль пришла слишком поздно, а результата хочется здесь и сейчас, то косметолог Гришина советует сделать лёгкую шлифовку и пару масок, чтобы освежить лицо и ничего не травмировать. А модные уколы красоты, биоревитализацию и глубокий пилинг лучше оставить на другой раз. Если прибегнуть к таким процедурам накануне праздника, то весь вечер придётся просидеть, скрывая опухшее и покрасневшее лицо. И это если не начнётся какая-либо аллергия.