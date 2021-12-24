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Вопреки рекламе: дерматолог рассказала, чего не делает косметика

Крем. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, каким действием не обладает косметика. По словам специалиста, многое, что обещает производитель косметики в рекламе не имеет ничего общего с действительностью.

Так, от косметических средств не следует ожидать мгновенного и заметного омоложения кожи. Конечно, увлажняющая и отшелушивающая продукция способна поддерживать здоровый вид кожи, однако ни одно средство не в силах разгладить морщины или исправить овал лица, пишет Medikforum.ru.

Не следует доверять и обещанию вылечить заболевания кожи. Врач объяснила: косметические средства могут выступать укрепляющим эффект дополнением, но только в комплексе с медикаментозным лечением.

Одним из самых популярных видом кремов являются антицеллюлитные средства. Однако, как объяснила специалист, слой подкожно-жировой который и создает эффект ямок на поверхности, находится под защитой дермы и эпидермиса, прямое назначение которой — защищать нижние слои от воздействия внешних факторов, подобно тому, как крыша препятствует затоплению подвала дома.

«Сколько бы на крышу не лил косметический дождь, в подвале ничего не меняется», — поясняет эксперт.

Такими же бесполезными выступает и товары направленные, по заявке производителя, на борьбу с растяжками. Последние представляют собой прорванные волокна структурных белков дермы, "склеить" которые обратно невозможно.

Кроме того, с абсолютным доверием не стоит относиться к солнцезащитным кремам, так как ни одно средство не защитит кожу на 100%.

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