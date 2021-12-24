Золото, тигровый принт и офисный стиль: Александр Васильев рассказал о трендах на 2022 год

В универмаге ХЦ «Лейпциг» прошла встреча с телеведущим, историком моды и дизайнером Александром Васильевым. Мэтр рассказал о трендах на 2022 год, дал рекомендации по выбору наряда на новогоднюю ночь, а также порассуждал, почему женщины стали носить вещи из мужского гардероба, передает Starhit.ru.

В чем встречать Новый год

Главный тренд следующего сезона — это все оттенки воды: от лазурного до глубокого изумрудного. В качестве украшений обратите внимание на блестки, которые могут быть подобраны как под цвет наряда, так и другого подходящего оттенка, например, серебристого. Сюда же подойдет вышивка бисером или стеклярусом, которые, кстати, отсылают нас к моде начала 2000-х.

Тигровый принт

Этот элемент не теряет своей актуальности, что видно по осенне-зимним коллекциям дизайнеров. Если вы тоже хотите следовать модным веяниям, помните, что тигр в образе должен быть дозирован. Это очень яркий и дерзкий принт, поэтому достаточно одной-двух вещей такой расцветки. Не забывайте, что горизонтальные полосы всегда полнят, а вертикальные — стройнят. Если ваш тигр расположен горизонтально, вы будете выглядеть шире, чем есть на самом деле, а если вертикально, то уже. Поэтому выбирайте согласно вашей фигуре.

Цвета-2022

В будущем году будут в тренде все «водяные» оттенки — от голубого до зеленого. А к ним присоединятся бордовый, розовый, оранжевый, разные оттенки горчичного. Черный и белый — всегда уместны. А так как наши люди любят привлекать к себе внимание, то в коллекциях появится еще и много золотых и серебристых вещей, которые придутся по вкусу большинству женщин.

Верхняя одежда

Сейчас популярны пальто: двубортные и однобортные. Двубортные я рекомендую тем, кто постройнее, а однобортные подойдут большинству. Пуховики всегда в моде, как короткие, так и длинные — практически у каждого в гардеробе есть такая верхняя одежда, а с каждым годом она становится технологичнее и удобней. Натуральные меха пока потеряли свою актуальность, а синтетические — наоборот, вошли в моду.

Что носить мужчинам

В моде — офисная одежда. Ностальгия по офисной жизни делает надоевший классический дресс-код привлекательным. Носят пиджаки и галстуки, но с кроссовками. Тренд на спортивный стиль прочно вошел в нашу жизнь. Многие мужчины стали носить бороду и очки. Раньше очки считались антитрендом, а сегодня этот аксессуар стал атрибутом интеллектуалов. В моду вошли твидовые кепки в стиле Шерлока Холмса, даже у меня есть несколько таких.

Женские секреты

Дамы крадут головные уборы из мужского гардероба. И не только их. Брюки — это мужское, обувь спортивная или без каблука — это мужское, пуловер — это мужское, кепи — мужское, короткая прическа — это тоже мужское. Традиционно женские элементы одежды сильно потеснены в 21 веке. Только цвет говорит о женственности: более светлый или более яркий оттенок. Женские элементы: юбки, платья, корсеты, остались только для праздничного или свадебного гардероба. В Европе в принципе все реже и реже можно увидеть юбки и платья на улицах. И я считаю, что мы не можем заставлять женщин носить что-либо. Сегодня женщина зарабатывает, развивается и получает образование наравне с мужчиной. Меняются женщины — меняется гардероб.

Составление гардероба на 2022 год

Рекомендую делать акцент на базе. Если она составлена правильно, то это отличная инвестиция на следующие 3-5 лет, так как вы будете носить эти вещи по отдельности или сочетать друг с другом и выглядеть стильно всегда. Например, для зимнего гардероба необходимы водолазки черного, бордового, темно-зеленого, синего, а также белого или кремового цветов. Сюда же относятся повседневные брюки, джинсы, пуловеры, кардиганы, жакеты — эти вещи универсальны и подходят практически для любого мероприятия. «Раскрасить» базовый гардероб можно трендовым пальто, свитером с тигровым принтом или золотым пуховиком. Возможно, в таком образе вы уже не пойдете в офис, но ресторан — отличная возможность одеться ярче.