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Выбираем самые теплые носки на зиму

Носки. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Зима – то самое время, когда важно иметь не только теплые куртки, пальто, пуховики, шубки, шапки, сапоги и рукавички. Никогда не будут лишними и теплые носки! Ведь какими бы теплыми ни были сапоги, в сильные морозы ноги даже в них могут замерзнуть! К тому же дома у многих людей тоже временами бывает не слишком тепло, ведь отопление могут не только ослабить, но и временно отключить. И в данном случае мягкие и теплые носочки станут настоящим спасением! Какие же именно носки лучше всего предпочесть?

Какой материал будет для теплых носков далеко не самым лучшим?

Как это ни удивительно, но это стопроцентный хлопок! Безусловно, летняя одежда, легкие носочки и постельное белье из натурального хлопка всегда хороши и всегда пригодятся, но, когда речь идет о зимних носках, стопроцентный хлопок выигрышным вариантом однозначно не станет! Дело в том, что хлопок имеет свойство удерживать влагу, и в зимних сапогах ноги в носках из чистого хлопка могут очень сильно намокать. Тем не менее, если характеризующиеся достаточно высокой гигроскопичностью хлопковые волокна смешать с водонепроницаемым нейлоном, можно получить бесподобные носочки, позволяющие сохранять ноги сухими. Главное – чтобы хлопок не был представлен в носках в чистом виде, а в соединении со многими иными материалами он будет очень даже хорош!

Махровые носки

И на сей раз многие тоже наверняка удивятся – именно махровая ткань была признана самым лучшим материалом для производства зимних носков! Разумеется, в том случае, если она изготовлена не из чистого хлопка! В 2015 году было проведено крайне интересное исследование по изучению структуры и материала носков – в ходе данного эксперимента трикотаж, махровая ткань, шерсть и акрил тестировались на гигроскопичность, воздухопроницаемость, сопротивление водяному пару и термостойкость. Данный эксперимент показал, что в носках в первую очередь важна не столько ткань, сколько структура! И лучше всего зарекомендовали себя в данном деле именно махровые носки – как выяснилось, махровое волокно может похвастаться самой высокой термостойкостью и устойчивостью к водяному пару. Кроме того, данный материал обладает отменной гигроскопичностью, а также способностью эффективно отводить тепло от тех источников, которые его вырабатывают. А ведь именно этими характеристиками и должны обладать по-настоящему хорошие и качественные зимние носки!

Шерстяные носки

На втором месте удобно расположились шерстяные носки, которые могут быть представлены сразу несколькими заслуживающими внимания вариантами, пишет MyJane.ru.

Носки из овечьей шерсти. Это, пожалуй, один из наилучших вариантов материала для производства зимних носков. Каждое волокно из такой шерсти образовано поистине невероятным количеством спиральных пружинок, растягивающихся в процессе использования, а затем снова возвращающихся в исходное положение. Овечья шерсть может похвастаться отменной воздухопроницаемостью, то есть она будет «дышать» вместе с телом человека, и при этом она будет отменным изолятором тепла! А еще такие носки всегда сохраняют ноги сухими, так как, прежде чем стать влажным, данному материалу необходимо сначала впитать до тридцати процентов влаги от собственного веса! Идеальный выбор для продолжительных пеших прогулок холодной зимой!

Носки из кашемира. Кашемир – невероятно популярное в наши дни волокно, получаемое из мягкой шерсти кашемирских коз. Данный материал очень удобен и мягок, а также обеспечивает отличную изоляцию – поистине фантастические изоляционные качества кашемира делают это волокно настоящей находкой для любого сезона! Кроме того, этот теплый, но в то же время нежный материал идеально подходит для уязвимой детской кожи! В холодную погоду такой материал будет отлично согревать, а при повышении температуры он поможет предотвратить возможный перегрев, и при этом вещи из кашемира всегда очень-очень легкие!

Носки из ангоры. Ангора представляет собой не что иное, как мягчайшую шерсть ангорских кроликов, вычесываемую у этих милейших созданий из подшерстка. А так как волокна ангоры всегда очень тоненькие, в связи с чем они никак не могут похвастаться впечатляющей упругостью и прочностью, их практически всегда смешивают с иными материалами, способными похвастаться гораздо большей крепостью и эластичностью. В холодную погоду носочки из ангоры будут не просто согревать – помимо всего прочего, они еще и великолепно «дышат», а также эффективно отводят пот! Отлично согревая, изделия из ангоры не создают крайне нежелательного парникового эффекта! А дополнительным несомненным плюсом данного материала является его бесподобная мягкость, дарующая изделиям из него способность обеспечивать человеку жизненно необходимый ему комфорт!

Носки из мохера. Мохер – это шерсть, которую получают от ангорских коз. Эти животные, в отличие от овец, не производят делающий их шерсть водонепроницаемой ланолин, и из-за этого ангорские козочки не слишком комфортно чувствуют себя во влажном климате. Зато мохер – великолепный изолятор в сухом и влажном климате! Становясь влажным, мохер в любом случае будет гораздо теплее, нежели овечья шерсть без ланолина, и даже после намокания носочки из такого материала все равно будут продолжать согревать ноги!

Носки из акрила

Акрил – материал очень прочный и теплый, являющий собой не что иное, как искусственный аналог шерсти. Волокно из акрила в три раза лучше впитывает влагу, нежели хлопок, кроме того, оно отлично держит свою форму после стирки, «дышит», а также удерживает цвет намного лучше многих иных материалов. Вот только при повышении температуры это будет не самый удобный вариант – дело в том, что становясь влажным, акрил утрачивает свои впечатляющие теплоизоляционные свойства и перестает греть, как раньше. Зато для прохладной или теплой погоды акриловые носки всегда очень пригодятся! Кстати, такие носочки очень популярны еще и среди спортсменов – любители тренировок давным-давно оценили по достоинству способность акриловых носков сохранять ноги сухими! А еще это прекрасная альтернатива для тех, кто страдает аллергией на натуральную шерсть!

А какие носки предпочитаете носить зимой вы?

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