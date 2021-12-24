Выбираем самые теплые носки на зиму

Какой материал будет для теплых носков далеко не самым лучшим?

Как это ни удивительно, но это стопроцентный хлопок! Безусловно, летняя одежда, легкие носочки и постельное белье из натурального хлопка всегда хороши и всегда пригодятся, но, когда речь идет о зимних носках, стопроцентный хлопок выигрышным вариантом однозначно не станет! Дело в том, что хлопок имеет свойство удерживать влагу, и в зимних сапогах ноги в носках из чистого хлопка могут очень сильно намокать. Тем не менее, если характеризующиеся достаточно высокой гигроскопичностью хлопковые волокна смешать с водонепроницаемым нейлоном, можно получить бесподобные носочки, позволяющие сохранять ноги сухими. Главное – чтобы хлопок не был представлен в носках в чистом виде, а в соединении со многими иными материалами он будет очень даже хорош!

Махровые носки

И на сей раз многие тоже наверняка удивятся – именно махровая ткань была признана самым лучшим материалом для производства зимних носков! Разумеется, в том случае, если она изготовлена не из чистого хлопка! В 2015 году было проведено крайне интересное исследование по изучению структуры и материала носков – в ходе данного эксперимента трикотаж, махровая ткань, шерсть и акрил тестировались на гигроскопичность, воздухопроницаемость, сопротивление водяному пару и термостойкость. Данный эксперимент показал, что в носках в первую очередь важна не столько ткань, сколько структура! И лучше всего зарекомендовали себя в данном деле именно махровые носки – как выяснилось, махровое волокно может похвастаться самой высокой термостойкостью и устойчивостью к водяному пару. Кроме того, данный материал обладает отменной гигроскопичностью, а также способностью эффективно отводить тепло от тех источников, которые его вырабатывают. А ведь именно этими характеристиками и должны обладать по-настоящему хорошие и качественные зимние носки!

Шерстяные носки

На втором месте удобно расположились шерстяные носки, которые могут быть представлены сразу несколькими заслуживающими внимания вариантами, пишет MyJane.ru.

Носки из овечьей шерсти. Это, пожалуй, один из наилучших вариантов материала для производства зимних носков. Каждое волокно из такой шерсти образовано поистине невероятным количеством спиральных пружинок, растягивающихся в процессе использования, а затем снова возвращающихся в исходное положение. Овечья шерсть может похвастаться отменной воздухопроницаемостью, то есть она будет «дышать» вместе с телом человека, и при этом она будет отменным изолятором тепла! А еще такие носки всегда сохраняют ноги сухими, так как, прежде чем стать влажным, данному материалу необходимо сначала впитать до тридцати процентов влаги от собственного веса! Идеальный выбор для продолжительных пеших прогулок холодной зимой!