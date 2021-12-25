ВИДЕО! ⟩ Блогер раскрыла технику правильного бритья подмышек

Бодипозитивная блогер Милли Маклэй (Millie Mclay) разместила ролик, на котором объяснила последовательность действий для безопасного и эффективного удаления нежелательных волосков в области подмышек. Сначала девушка посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанесла на свою густую растительность средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос, пишет Lenta.ru.

Далее Маклэй достала новый бритвенный станок и посоветовала провести им несколько раз по росту волос и из стороны в сторону против роста волос, повторяя круговые движения. В конце ролика блогер призвала увлажнить кожу кремом для чувствительной кожи и завершить процедуру нанесением масла.