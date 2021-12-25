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Диетолог назвал три действенных способа похудения

Рождественский стол. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три действенных способа похудения, которые помогли ему сбросить девять килограммов. Его слова приводит Express.

По словам Мосли, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и не набирать лишних килограммов, нужно следовать трем простым правилам. Первое правило — не бояться голода. Диетолог объяснил, что сегодня мы постоянно окружены соблазнами: практически на каждом шагу есть различные кафе и магазины с готовой едой, и поэтому желание что-нибудь съесть может возникать не из-за чувства голода, а из-за страха упустить возможность полакомиться чем-то вкусным, пишет Lenta.ru.

Второе правило в списке диетолога — небольшие периоды голодания. По мнению врача, организм будет благодарен за отказ от перекусов и увеличение промежутков между приемами пищи. Если все его силы не будут постоянно растрачиваться на пищеварении, различные системы организма человека смогут заняться отдыхом и восстановлением, которые защищают от болезней.

Третье правило Мосли — избегать переедания. Во время еды диетолог советует концентрироваться только на пище, а не смотреть параллельно телевизор или лазить в телефоне. Также врач рекомендует есть медленно, чтобы пища успела расщепиться до того, как попадет в пищеварительную систему.

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