Диетолог назвала фрукт, который сделает полезнее новогодний стол

Диетолог Елена Соломатина советует съесть не более 200 граммов этого фрукта. Он будет способствовать пищеварению, в отличие от ягод и других фруктов, которые могут вызвать процесс брожения в желудке.

Все дело в том, что в ананасе есть много органических кислот, способствующих пищеварению, а также клетчатка, которая не позволяет излишнему жиру впитываться,

Кроме этого, она подчеркнула, что ананас может помочь перевариванию мясной закуски.



Стоит помнить, что людям, которые страдают аллергией и имеют повышенную кислотность желудка, лучше отказаться от частого употребления в пищу ананасов. Это связано с тем, что плоды способны сильно раздражать слизистую из-за содержащихся в них органических кислот. Диетолог предупредила, что экзотический фрукт следует принимать с осторожностью взрослым и детям, страдающим аллергией.