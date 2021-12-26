Врач назвал игрушки, которые опасно дарить детям на Новый год
Неподходящими в качестве подарка для детей на Новый год игрушками являются вещи, обладающие резким химическим запахом, и конструкторы с мелкими деталями.
Неподходящими в качестве подарка для детей на Новый год игрушками являются вещи, обладающие резким химическим запахом, и конструкторы с мелкими деталями.
Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По его словам, мелкие детали из конструкторов могут оказаться в желудке у маленького ребенка, а наборы с химическими опытами могут быть опасны при неправильном соблюдении инструкции.
— отметил специалист.
Тяжельников подытожил, что по возможности родителям рекомендуется заранее обсуждать с родственниками подарки, которые они планируют подарить ребенку, передает VM.ru.