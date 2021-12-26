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Врач назвал игрушки, которые опасно дарить детям на Новый год

Подарки детям. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Неподходящими в качестве подарка для детей на Новый год игрушками являются вещи, обладающие резким химическим запахом, и конструкторы с мелкими деталями.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, мелкие детали из конструкторов могут оказаться в желудке у маленького ребенка, а наборы с химическими опытами могут быть опасны при неправильном соблюдении инструкции.

Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем,

— отметил специалист.

Тяжельников подытожил, что по возможности родителям рекомендуется заранее обсуждать с родственниками подарки, которые они планируют подарить ребенку, передает VM.ru.

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