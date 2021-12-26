Какое белье надеть на Новый год, чтобы найти любовь в 2022

Найти любовь в Новом 2022 году поможет симоронский особый обряд. Как рассказала в интервью Пятому каналу целитель и парапсихолог Вера Райская, ярко-красное нижнее белье подарит не только ощущение уверенности в себе, но и привлечет удачу в амурных делах.

«2022 год пройдет в энергиях любви и семьи. Если вы еще не встретили свою настоящую любовь и хотите ее найти, наденьте шикарное красное новое белье. А сверху – консервативное платье, чтобы не разозлить уходящего Быка», – посоветовала эксперт.

Чтобы сохранить мир и гармонию в текущих отношениях, наденьте голубой комплект. Нежный цвет привлечет успокоение и душевное равновесие, о котором вы столько мечтали.

Поделилась целитель и другими обрядами. Обязательно в новогоднюю ночь необходимо накрыть красивый праздничный стол, считает Райская. Самая красивая скатерть, традиционные угощения и фрукты – вот рецепт счастья на весь будущий год.

«Целые лимоны апельсины, лимоны, мандарины привлекут деньги. Виноград – символ изобилия. Обязательно ставим на стол и чашку с виноградом. Чтобы жизнь не показалась пресной, обязательно ставим солонку», – сказала она.

Отправиться в 2022-м в экзотическое путешествие поможет следующий ритуал: ставим на стол целый ананас и зеленую его часть украшаем долларами и евро.

Если жизнь кажется скучной и хотелось бы добавить в нее ярких красок, специалист посоветовала в первый день Нового года выйти из дома и пойти по другой дороге – не той, по которой ходите обычно.