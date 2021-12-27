Как оставаться активным, когда на улице холодно: пять полезных советов

Почему важно быть активным в любую погоду

Быть физически активными зимой бывает трудно, но не забывайте, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое АД, контролировать вес, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.

Как же оставаться физически активным в холода?

Старайтесь всегда раз в день прогуляться на свежем воздухе, в парке или сквере, если на улице не слишком холодно.

Следите за прогнозом, тогда будет легче планировать прогулки и подбирать к ним одежду.

Не забывайте одеваться на зимние активности правильно, в несколько слоев. Если в процессе тренировки стало жарко, то лучше снять верхнюю лишнюю куртку. А потом надеть.

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Не можете выйти на прогулку из-за холода и метели? Оставайтесь дома и займитесь уборкой, пройдите по лестнице в подъезде или доме сверху вниз и наоборот, ведь это тоже вид физической активности.