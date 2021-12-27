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Как оставаться активным, когда на улице холодно: пять полезных советов

Занятия спортом зимой. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Даже в холод и при коротком световом дне, когда гулять на улице не хочется, важно оставаться активным. Почему важно быть физически активным зимой и как размяться, если выйти на тренировку нереально из-за холода – рассказал Центр общественного здоровья Украины МОЗ, пишет Сегодня.

Почему важно быть активным в любую погоду

Быть физически активными зимой бывает трудно, но не забывайте, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое АД, контролировать вес, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.

Как же оставаться физически активным в холода?

  • Старайтесь всегда раз в день прогуляться на свежем воздухе, в парке или сквере, если на улице не слишком холодно.
  • Следите за прогнозом, тогда будет легче планировать прогулки и подбирать к ним одежду.
  • Не забывайте одеваться на зимние активности правильно, в несколько слоев. Если в процессе тренировки стало жарко, то лучше снять верхнюю лишнюю куртку. А потом надеть.
  • Чем именно заниматься? Подготовьтесь онлайн, поищите бесплатные видео уроки – танцы, аэробика и даже утренняя зарядкя.
  • Не можете выйти на прогулку из-за холода и метели? Оставайтесь дома и займитесь уборкой, пройдите по лестнице в подъезде или доме сверху вниз и наоборот, ведь это тоже вид физической активности.

Важно выбирать тот вид зимней активности, который вам больше всего подходит. Полезны будут прогулки, быстрая ходьба, бег или пеший туризм. Пока нет снега, можно прибраться на газонах и подгребать опавшие листья. А если снег уже выпал — убирать его, играть в снежки, лепить снеговика.

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