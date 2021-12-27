Пьёт кровь младенцев? Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа (видео)

На видео Джей Ло, которая вскоре может изменить свое семейное положение, так как в июне 2021 года подтвердила воссоединение с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, появилась в телесном шелковом кимоно.
Певица показала фанатам, как готовит свою кожу к нанесению макияжа и дала несколько советов по уходу за собой. В частности, Дженнифер прорекламировала сыворотку своего бренда. Отметим, что на данный момент на сайте этот продукт стоит 67 долларов при условии подписки на рассылку компании, в противном случае за такую сыворотку вам придется отдать 79 долларов, пишет портал «Фокус».
«Какая красивая! С Рождеством!», «Невероятная» и т.д. — писали в комментариях фанаты певицы, любуясь естественной красотой Дженнифер.
Также в комментариях люди из России и Украины спрашивали о стоимости средства, рекомендованного таким образом Дженнифер Лопес. «How much? Сколько стоит?» — спрашивают подписчики страницы бренда. На что администраторы отвечали, что очень довольны тем, что их продукцией интересуются в Европе. «Продукция JLo Beauty пока не доступна за пределами США и Канады. Однако мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему», — комментировали представители бренда просьбы заинтересовавшихся косметикой людей.