Пьёт кровь младенцев? Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа (видео)

На видео Джей Ло, которая вскоре может изменить свое семейное положение, так как в июне 2021 года подтвердила воссоединение с бывшим возлюбленным Беном Аффлеком, появилась в телесном шелковом кимоно.

Певица показала фанатам, как готовит свою кожу к нанесению макияжа и дала несколько советов по уходу за собой. В частности, Дженнифер прорекламировала сыворотку своего бренда. Отметим, что на данный момент на сайте этот продукт стоит 67 долларов при условии подписки на рассылку компании, в противном случае за такую сыворотку вам придется отдать 79 долларов, пишет портал «Фокус».

«Какая красивая! С Рождеством!», «Невероятная» и т.д. — писали в комментариях фанаты певицы, любуясь естественной красотой Дженнифер.