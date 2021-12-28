ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА ⟩ Что делает духи унисекс особенными, и как выбрать подходящий парфюм?

С давних времен вещи делились на две части: для мужчин и для женщин. Однако недавно открывшийся в таллиннском центре Ülemiste парфюмерный магазин Quintessence Haute Parfumerie является первым в Эстонии, специализирующимся только на продаже нишевых парфюмов унисекс. Владелец парфюмерного магазина и гурман запахов Артур Василевский дает советы, как ориентироваться в мире запахов унисекс.
Многие женщины любят насыщенные древесные ароматы, исходящие от своего партнера, в то время как многих мужчин привлекают, наоборот, более свежие запахи. В духах унисекс обычно используются чистые и нейтральные в гендерном отношении оттенки, такие, как запахи цитрусовых и древесные. Все ароматы можно было бы считать ароматами унисекс, но легкие, цветочные продаются женщинам, а более тяжелые – мужчинам. В жернова времени попал также и дизайн флакона: женщинам часто предлагают розовые, а мужчинам синие флаконы. Однако дизайн флаконов для парфюма унисекс сохраняется в общем случае прагматичным и нейтральным.
«Каждый, кто желает отлично пахнуть, хочет также выделяться среди других. Это по-своему позволяют ароматы унисекс, поскольку у парфюмеров появляется все больше и больше возможностей для творческой работы и создания чего-то уникального, креативного и особенного, что смогло бы удивить обоняние. Духи унисекс также дают возможность поделиться ароматом с любимым человеком и получить больше дополнительного места на полке», – уверен Артур.
Рекомендации при выборе духов
Подумайте о своей повседневной жизни – какие ароматы вы любите? Вам нравится запах чистого белья, любимых цветов или же утреннего кофе?
Найдя запах или оттенок, на который вы желаете опереться при своем выборе, посмотрите некоторые сайты, которые рекомендуют подходящие парфюмы, основываясь как минимум на одном из повседневных запахов. Такими сайтами являются, например, Fragrantica.com или Basenotes.com.
Подумайте о своем стиле жизни. Какие ароматы могли бы подойти вашему стилю жизни? Здесь встречаются здравый смысл и частично инстинкты. Сексуальный мускус, вероятно, лучше подходит для вечернего выхода, чем для офисной обстановки. Однако более легкие цветочные или цитрусовые ароматы больше приветствуются в профессиональной обстановке, чем древесные или пряные. Запахи связаны с эмоциями и воспоминаниями, и зачастую снова вдыхая давно забытый аромат, он возвращает обратно к тому времени, когда вы его носили. Кроме того, аромат создает настроение, будь то начало продуктивного рабочего дня или приятный праздничный вечер.
Два человека, пользующиеся одним и тем же парфюмом, никогда не пахнут одинаково. Парфюм следует распылить на точку пульсации на запястье или сгиб локтя, где кожа естественно теплая. Характер запаха проявляется только после того, как он смешался с химией тела носителя. Парфюмы очень чувствительны к свету, теплу и даже химическому составу тела, диете и гормональному фону. В некоторых случаях даже время может играть роль в том, как воспринимаются духи или как от вас пахнет. Аромат розы популярен, но это не обязательно означает, что он подойдет вашей коже.
Не торопитесь делать выбор! Запах, который понравился однажды, на следующий день может быть уже неприятным. Вот почему стоит потратить время и попробовать один и тот же запах несколько раз. По возможности избегайте тестирования множества разных запахов во время одного посещения магазина, поскольку это только вызовет у вас сильную путаницу в голове.
Отправляясь в парфюмерный магазин, не душитесь дома слишком сильно! Отправляясь выбирать подходящий парфюм, не рекомендуется наносить парфюм или другие ароматические средства для тела, поскольку эти ароматы могут играть между собой и изменить реальный характер продукта. Таким образом, вы избежите того, что духи, которые в магазине приятно пахли, дома на чистой коже будут сильно отличаться по запаху.
Наносите парфюмы послойно, чтобы создать свой идеальный запах. Если вы не можете найти нужный парфюм в одном флаконе, то можете также наносить парфюмы слоями. Играя с разными ароматами, может появиться более характерный запах, который идеально вам подойдет. Принимая во внимание оттенки двух разных ароматов, можно попросить совета у парфюмерных консультантов. Возможно, удастся найти подходящий аромат и в одном флаконе.
Не приобретайте парфюм только из-за того, что он популярный. Запах, который одному человеку кажется идеальным, вам может совсем не нравиться. Прежде чем выбрать парфюм, найдите время, чтобы узнать себя, свой стиль и вкус. Духи похожи на удостоверение личности, поэтому важно найти именно такой аромат, который будет подчеркивать вашу уникальность и индивидуальность.
Сравните между собой разные парфюмы и при необходимости попросите пробники. Стоя перед полкой с парфюмерией, время летит стремительно, и может быть так, что ни один флакон так и не окажется привлекательным для глаз или носа. В голове возникает паутина запахов, и зачастую будет разумнее взять домой несколько пробников, чтобы потом снова сравнить ароматы. Многие производители духов также продают наборы с несколькими мини-флаконами ароматов, и иногда бывает полезно купить один такой комплект.