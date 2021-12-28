ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА ⟩ Что делает духи унисекс особенными, и как выбрать подходящий парфюм?

Многие женщины любят насыщенные древесные ароматы, исходящие от своего партнера, в то время как многих мужчин привлекают, наоборот, более свежие запахи. В духах унисекс обычно используются чистые и нейтральные в гендерном отношении оттенки, такие, как запахи цитрусовых и древесные. Все ароматы можно было бы считать ароматами унисекс, но легкие, цветочные продаются женщинам, а более тяжелые – мужчинам. В жернова времени попал также и дизайн флакона: женщинам часто предлагают розовые, а мужчинам синие флаконы. Однако дизайн флаконов для парфюма унисекс сохраняется в общем случае прагматичным и нейтральным.

«Каждый, кто желает отлично пахнуть, хочет также выделяться среди других. Это по-своему позволяют ароматы унисекс, поскольку у парфюмеров появляется все больше и больше возможностей для творческой работы и создания чего-то уникального, креативного и особенного, что смогло бы удивить обоняние. Духи унисекс также дают возможность поделиться ароматом с любимым человеком и получить больше дополнительного места на полке», – уверен Артур.

Нишевый парфюм можно выбрать в новом магазине Quintessence Haute Parfumerie в торговом центре Ülemiste. ФОТО: Dalton.ee

Рекомендации при выборе духов

Подумайте о своей повседневной жизни – какие ароматы вы любите? Вам нравится запах чистого белья, любимых цветов или же утреннего кофе?

Найдя запах или оттенок, на который вы желаете опереться при своем выборе, посмотрите некоторые сайты, которые рекомендуют подходящие парфюмы, основываясь как минимум на одном из повседневных запахов. Такими сайтами являются, например, Fragrantica.com или Basenotes.com.

Подумайте о своем стиле жизни. Какие ароматы могли бы подойти вашему стилю жизни? Здесь встречаются здравый смысл и частично инстинкты. Сексуальный мускус, вероятно, лучше подходит для вечернего выхода, чем для офисной обстановки. Однако более легкие цветочные или цитрусовые ароматы больше приветствуются в профессиональной обстановке, чем древесные или пряные. Запахи связаны с эмоциями и воспоминаниями, и зачастую снова вдыхая давно забытый аромат, он возвращает обратно к тому времени, когда вы его носили. Кроме того, аромат создает настроение, будь то начало продуктивного рабочего дня или приятный праздничный вечер.

Два человека, пользующиеся одним и тем же парфюмом, никогда не пахнут одинаково. Парфюм следует распылить на точку пульсации на запястье или сгиб локтя, где кожа естественно теплая. Характер запаха проявляется только после того, как он смешался с химией тела носителя. Парфюмы очень чувствительны к свету, теплу и даже химическому составу тела, диете и гормональному фону. В некоторых случаях даже время может играть роль в том, как воспринимаются духи или как от вас пахнет. Аромат розы популярен, но это не обязательно означает, что он подойдет вашей коже.

Нишевый парфюм можно выбрать в новом магазине Quintessence Haute Parfumerie в торговом центре Ülemiste. ФОТО: Dalton.ee