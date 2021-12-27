Как стирать большие одеяла в машинке: простое руководство

В любом доме есть объемные пуховые одеяла и перины. Вес вашего одеяла указан на этикетке изделия. Например, 2300 граммов. Если вы не смогли найти эту информацию, то взвесьте одеяло самостоятельно. Встаньте на весы сначала с одеялом в рукам, а потом без него. Отнимите от большего числа меньшее. Так вы узнаете чистый вес, пишет Greenwhite.su.

Если стиральная машина используется для стирки от 3 килограммов, то в ней можно стирать такие большие вещи. Смело загружайте одеяло.

Пух – не тот материал, который впитывает жидкость. Поэтому в размере вещь не увеличится. Наоборот одеяло станет менее объемным.

Одеяло следует осторожно поместить внутрь стиральной машины. Не стоит его складывать, можно просто запихнуть в барабан.

Потом добавляем гель для стирки.

Гель следует добавлять учитывая вес одеял. Выставляйте температуру стирку от 60 до 95 градусв. Необходимое условие – дополнительное полоскание. Тогда одеяло хорошо отожмется и быстрее высохнет.

Когда машинка достирает, и вы увидите одеяло, то можете испытать легкий шок. Перед взором предстанет бесформенная вещь. Это не страшно. Главное – правильная сушка.

Хорошо, если в вашем доме есть две сушилки для белья. Еще лучше, если есть возможность вынести их на улицу и высушить одеяло там. Если сушка происходит в помещении, то одеяло следует регулярно переворачивать.

Сушить одеяла следует горизонтальным образом. Одеяло следует разложить на сушилке. Затем необходимо соблюсти один важный нюанс. Нужно взять выбивалку для ковров или любой пластиковый предмет. Далее следует хорошо простукать им все одеяло, чтобы пух равномерно распределился. Сделать это будет легче, если сложить одеяло в несколько раз.

Потом одеяло снова нужно выпрямить и простучать по нему. Чем тщательнее вы это сделаете, тем быстрее и лучше распределиться пух.

На свежем воздухе одеяло сохнет около пятнадцати часов. В квартире процесс сушки займет больше времени.