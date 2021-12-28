4 новогодних продукта, о которых лучше забыть, если вы на диете

Новогодняя пора предполагает, что почти у каждого из нас появится возможность развлекаться немного больше, чем обычно. Тем не менее, стоит ограничивать себя в нескольких категориях продуктов, если вы следите за своим весом.

Как известно, употребление слишком большого количества сахара может иметь далеко идущие последствия, от набора избыточного веса и возникновения кариеса до повышенного риска развития диабета 2 типа. Рекомендуемый дневной лимит сахара составляет около 30 граммов, но определить эту грань, когда сахар скрыт в продуктах питания, может быть может быть непросто. Возможно, вы даже не догадываетесь, сколько сахара вы потребляете каждый день на самом деле. Отказаться от добавки сахара к чаю может быть несложно, а вот определить в каких еще продуктах он содержится — задачка со звездочкой.