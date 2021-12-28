4 новогодних продукта, о которых лучше забыть, если вы на диете

Новогодняя пора предполагает, что почти у каждого из нас появится возможность развлекаться немного больше, чем обычно. Тем не менее, стоит ограничивать себя в нескольких категориях продуктов, если вы следите за своим весом.
Как известно, употребление слишком большого количества сахара может иметь далеко идущие последствия, от набора избыточного веса и возникновения кариеса до повышенного риска развития диабета 2 типа. Рекомендуемый дневной лимит сахара составляет около 30 граммов, но определить эту грань, когда сахар скрыт в продуктах питания, может быть может быть непросто. Возможно, вы даже не догадываетесь, сколько сахара вы потребляете каждый день на самом деле. Отказаться от добавки сахара к чаю может быть несложно, а вот определить в каких еще продуктах он содержится — задачка со звездочкой.
Праздничные горячие напитки могут стать настоящим врагом любой диеты. В некоторых случаях бестселлеры рождественского меню из кофейни или ресторана могут содержать больше сахара, чем целый кусок торта. Горячий шоколад из сетевой кофейни с сиропом и топингами может содержать 63 грамма сахара в одной чашке, даже если его приготовили из полуобезжиренного молока. Для сравнения, это больше сахара, чем два батончика Mars. В менее насыщенном ингредиентами горячем шоколаде из популярной кофейни британские журналисты обнаружили 42 грамма сахара. С осторожностью стоит относиться и к кофейным напиткам со сливками, сиропами, зефиром и прочими топингами, которые точно не подойдут для ежедневного обеденного перерыва. Уточняйте энергетическую ценность горячих и холодных напитков у персонала.
Часто в праздники на стол подают птицу и даже овощи в медовой глазури. Обжаренные до хрустящей корочки, они могут стать идеальными с точки зрения фотогеничности, но так вы достигнете рекордного количества сахара в своем рационе еще до того, как доберетесь до десерта. Лучше предпочесть рецепты, не добавляющие мед, муку и прочие вредные ингредиенты к полезным овощам и птице. Запечь их можно в оливковом масле, горчице и тмине, добавляющих глубины разным вкусам.
Блюда с клюквенным соусом
Клюквенный соус — классическое дополнение к многим рождественским блюдам. Увы, он может добавить кучу сахара к обеду или ужину, даже если вы не подозреваете об этом. В некоторых фабричных банках может содержаться до четырех граммов сахара на чайную ложку. Если вы не хотите исключать его вкус из своего праздничного меню, попробуйте приготовить соус из клюквы самостоятельно. Идеальные рецепты с низким содержанием сахара ищите на порталах, адресованных диабетикам.