Названы продукты, которые дольше всего перевариваются

Важно принимать во внимание продукты, которые вы едите, так как они могут быть полезными или вредными для организма.

Есть продукты, которые очень вкусны и неотразимы, но в то же время они тяжелы для желудка, так как они долго перевариваются и вызывают другие проблемы, такие как газы, боли в животе, тяжесть, рефлюкс, жжение и / или недоедание. , среди прочего.

Самая трудная для переваривания пища

Жареная пища

Особенно если используются перегретые, старые, поврежденные или некачественные масла.

Жареные продукты и продукты, обжаренные с разогретым маслом, могут быть источниками трансжиров в рационе.

Мука и кондитерские изделия

Все продукты, приготовленные из смеси муки, масла и молока, такие как крокеты, начинки или основы для выпечки.

Молочные продукты

Если употребление этого типа пищи вызывает расстройство желудка, а также диарею, колики, тошноту или газы, очень вероятно, что у вас непереносимость лактозы, согласно странице Runner's Digest. Это происходит, когда тонкий кишечник не вырабатывает достаточно лактазы для поглощения сахара, содержащегося в молочных продуктах.

Яйцо вкрутую

Желток (та часть, которая концентрирует жиры, то есть наиболее трудноусвояемые компоненты) коагулирует. Творог сложнее переваривается.

Алкоголь

Алкоголь расслабляет сфинктер пищевода, делая его уязвимым для гастрита или рефлюкса. Кроме того, он может вызвать воспаление желудка, препятствовать всасыванию питательных веществ и блокировать определенные ферменты.

Время, необходимое для пищеварения, во многом зависит от типа пищи, которую мы едим, и от каждого человека.