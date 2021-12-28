Названы продукты, которые дольше всего перевариваются

Важно принимать во внимание продукты, которые вы едите, так как они могут быть полезными или вредными для организма.
Есть продукты, которые очень вкусны и неотразимы, но в то же время они тяжелы для желудка, так как они долго перевариваются и вызывают другие проблемы, такие как газы, боли в животе, тяжесть, рефлюкс, жжение и / или недоедание. , среди прочего.
Самая трудная для переваривания пища
Особенно если используются перегретые, старые, поврежденные или некачественные масла.
Жареные продукты и продукты, обжаренные с разогретым маслом, могут быть источниками трансжиров в рационе.
Мука и кондитерские изделия
Все продукты, приготовленные из смеси муки, масла и молока, такие как крокеты, начинки или основы для выпечки.
Если употребление этого типа пищи вызывает расстройство желудка, а также диарею, колики, тошноту или газы, очень вероятно, что у вас непереносимость лактозы, согласно странице Runner's Digest. Это происходит, когда тонкий кишечник не вырабатывает достаточно лактазы для поглощения сахара, содержащегося в молочных продуктах.
Желток (та часть, которая концентрирует жиры, то есть наиболее трудноусвояемые компоненты) коагулирует. Творог сложнее переваривается.
Алкоголь расслабляет сфинктер пищевода, делая его уязвимым для гастрита или рефлюкса. Кроме того, он может вызвать воспаление желудка, препятствовать всасыванию питательных веществ и блокировать определенные ферменты.
Время, необходимое для пищеварения, во многом зависит от типа пищи, которую мы едим, и от каждого человека.
После еды пища проходит через желудок и тонкий кишечник примерно через шесть-восемь часов. Затем они попадают в толстую кишку (толстую кишку) для дальнейшего пищеварения, абсорбции воды и, наконец, удаления непереваренной пищи