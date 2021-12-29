Как похудеть и снизить «плохой» холестерин без лекарств – исследование

Как же снизить уровень холестерина без таблеток?

Артишок – растение, которое не часто можно где-то встретить, а вот бергамот известен не только в качестве добавки в парфюмерии. Этот цитрус или его сок добавляют к другим сокам, в итоге получается настоящая антиоксидантная "бомба". Итальянские исследователи отмечают пользу двух этих растений для борьбы с лишним весом и вредным холестерином.

Так, растительные препараты – естественная альтернатива фармакологическим методам лечения, направленным на снижение гиперхолестеринемии, то есть высокого уровня холестерина в крови. Шестьдесят взрослых с избыточным весом были разделены на две группы: 30 из них получали добавки с артишоками и бергамотом, а остальные 30 – плацебо.

Спустя сначала один, а потом еще месяц медики сравнили показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, то есть "вредного"). Оказалось, что у тех добровольцев, кто принимал добавки, уровень холестерина ЛПНП снизился.

Также в группе, принимавшей добавки артишока и бергамота (по сравнению с плацебо), было отмечено уменьшение окружности талии и висцеральной жировой ткани (VAT) даже у тех добровольцев, которые не соблюдали низкокалорийную диету.

Как есть артишоки и использовать бергамот?

Хорошо знакомое многим эфирное масло из бергамота для приема внутрь не используют, его добавляют в косметологические кремы, расслабляющие ванны и т.д. Сам цитрус тоже специфический на вкус, поэтому в чистом виде его мало едят.

В кулинарии бергамот часто применяют для ароматизации блюд, десертов, коктейлей, даже алкогольных напитков. Можно добавлять сок из плода бергамота в другие фруктовые соки и напитки.

Артишоки – тоже довольно экзотический для наших мест продукт, его едят, отрывая листки и макая в соусы. Но в большинстве случаев плоды все же отваривают в воде с добавлением уксуса или лимонного сока.