Всем гостям хватит: ягодный пирог из множества пирожков - идеальный десерт для новогоднего стола

100 г чёрной смородины с/м
120 г сахара (на все начинки)
кондитерский мак для посыпки
Для теста нужно соединить дрожжи, сахар, молоко, соль и поставить смесь на 10 минут в тёплое место. В просеянную муку добавить подготовленные дрожжи, перемешать и оставить на 15–20 минут. Затем добавить сливочное масло и оставить на 10–15 минут.
Готовое тесто разделить примерно на 20 частей. Сделать шарики и из них раскатать кружки диаметром 6–7 см. Положить начинку. Защипнуть и сформовать круглые пирожки.
Для начинки нужно замороженные ягоды отдельно обжарить в сахарной карамели. Для карамели: расплавить сахар примерно по 2 ст л на каждую начинку на сковороде. В конце жарки добавить крахмал.
На смазанную сливочным маслом форму выложить подготовленные пирожки. Укладывать рядом, но не впритык. ᅠ
По традиции один пирожок на счастье и удачу начиняют мёдом.
Пирожки смазать взбитым яйцом, посыпать кондитерским маком. Поставить в тёплое место на 10–15 минут.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 °С в течение 15–20 минут.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой и украсить свежими ягодами.