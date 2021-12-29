Всем гостям хватит: ягодный пирог из множества пирожков - идеальный десерт для новогоднего стола

Пирог «Теплик»

Для теста:

500 г муки

8 г дрожжей

164 г сахара

375 мл молока

9 г соли

70 г сливочного масла

Для начинки:

100 г клубники с/м

100 г чёрной смородины с/м

100 г вишни с/м

120 г сахара (на все начинки)

15 г крахмала

яйцо для смазки

кондитерский мак для посыпки

Для украшения:

сахарная пудра

10 г свежей смородины

10 г свежей малины

10 г свежей голубики

Для теста нужно соединить дрожжи, сахар, молоко, соль и поставить смесь на 10 минут в тёплое место. В просеянную муку добавить подготовленные дрожжи, перемешать и оставить на 15–20 минут. Затем добавить сливочное масло и оставить на 10–15 минут.

Готовое тесто разделить примерно на 20 частей. Сделать шарики и из них раскатать кружки диаметром 6–7 см. Положить начинку. Защипнуть и сформовать круглые пирожки.

Для начинки нужно замороженные ягоды отдельно обжарить в сахарной карамели. Для карамели: расплавить сахар примерно по 2 ст л на каждую начинку на сковороде. В конце жарки добавить крахмал.

На смазанную сливочным маслом форму выложить подготовленные пирожки. Укладывать рядом, но не впритык. ᅠ

По традиции один пирожок на счастье и удачу начиняют мёдом.

Пирожки смазать взбитым яйцом, посыпать кондитерским маком. Поставить в тёплое место на 10–15 минут.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 200 °С в течение 15–20 минут.