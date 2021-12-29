Запретная тема: каково было рожать в СССР

В советском роддоме царила нервозная суматоха. Роженица была виноватой по умолчанию, потому что:

не нужно было заниматься сексом и беременеть,

нечего в роддоме орать и отнимать драгоценное время у врачей,

нечего стоить из себя неженку, надо терпеть.

А если поступала на роды незамужняя беременная, то она автоматически получала статус гулящей женщины. Возможно, этот кошмар дожил бы до наших дней, если бы не Евгения Альбац, репортер, передает онлайн журнал Yapokupayu.

Евгения Альбац писала, она поступила на роды в пятницу. В роддоме царила тишина — врачей не видно. Из одежды выдали только потрепанную казенную ночнушку, а на койке лежала лишь резиновая подстилка.

Анестезия? Нет, не слышали

Роды проходили без наркоза и эпидуралки. Боль приходилось переносить стойко без обезболивания. А после родов отправляли мерзнуть на каталке в коридор без объяснений.

Сейчас эта практика тоже есть (но не всегда в коридоре). Родильнице положено два часа лежать, а после отправляют в послеродовую палату. В некоторых (не во всех) роддомах в это время на живот кладут ледяную грелку, чтобы матка начала сокращаться.

«Прелести» послеродового периода

После родов трудности не заканчивались: на весь родильный дом ни одного биде (они сломаны и заткнуты тряпкой), душа вообще нет. Родильницы разводили марганцовку и мылись с помощью баночки. Все инъекции производились только многоразовыми шприцами, а это в период эпидемии ВИЧ и гепатита B.

О совместном пребывании мамы и малыша можно было только мечтать — новорожденные лежали отдельно и орали от голода на весь роддом. К ним приходилось бегать мелкими шажками с подкладной пеленкой между ног по лестницам.

Конечно, ни о каком восстановлении после родов и речи быть не может.

Но самое ужасное, то, что женщинам нельзя было жаловаться, ведь роды — это запретная тема в СССР. Мужчины понятия не имели, что происходит за стенами больницы. Как правило, мужья привозили своих беременных жен рожать, а сами отправлялись в баню.

Дети в окошке

Новорожденных можно было показать через окно (во многих современных роддомах это все еще норма). Но так как малышей отдавали мамам только на кормление, папе нужно было подгадать это время.

Под окнами собиралась толпа мужчин, которые всерьез думали, что им показывают одного и того же младенца. Из-за тугого пеленания различить детишек было невозможно.