Ср, 29.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Нарколог назвал лучшую закуску к спиртному

Новогодний стол. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава России назвал блюдо, являющееся лучшей закуской к алкогольным напиткам, передает Woman.rambler.ru.

Лучшая закуска для алкогольных напитков — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь,

— объяснил врач.

Картофельное пюре. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Нарколог напомнил, что запивать спиртное не стоит газированными напитками, потому как углекислый газ, содержащийся в них, усиливает всасываемость алкоголя.

По словам специалиста, закусывать алкоголь сладостями также не стоит, потому как это может усилить интоксикацию организма и привести к еще более тяжелому похмелью.

При этом врач посоветовал для праздничного ужина выбирать легкие спиртные напитки с малым содержанием алкоголя.

Мой совет очень простой — сухое белое вино меньше всего дает отрицательных эффектов,

— заявил Брюн.

По словам нарколога, опьянение усиливается из-за отсутствия движения, поэтому новогодние каникулы лучше проводить активно.

НАВЕРХ
Back