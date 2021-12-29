Нарколог назвал лучшую закуску к спиртному

Нарколог напомнил, что запивать спиртное не стоит газированными напитками , потому как углекислый газ, содержащийся в них, усиливает всасываемость алкоголя.

По словам специалиста, закусывать алкоголь сладостями также не стоит, потому как это может усилить интоксикацию организма и привести к еще более тяжелому похмелью.