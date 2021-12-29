Нарколог назвал лучшую закуску к спиртному
Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава России назвал блюдо, являющееся лучшей закуской к алкогольным напиткам, передает Woman.rambler.ru.
Евгений Брюн, главный внештатный нарколог Минздрава России назвал блюдо, являющееся лучшей закуской к алкогольным напиткам, передает Woman.rambler.ru.
— объяснил врач.
Нарколог напомнил, что запивать спиртное не стоит газированными напитками, потому как углекислый газ, содержащийся в них, усиливает всасываемость алкоголя.
По словам специалиста, закусывать алкоголь сладостями также не стоит, потому как это может усилить интоксикацию организма и привести к еще более тяжелому похмелью.
При этом врач посоветовал для праздничного ужина выбирать легкие спиртные напитки с малым содержанием алкоголя.
— заявил Брюн.
По словам нарколога, опьянение усиливается из-за отсутствия движения, поэтому новогодние каникулы лучше проводить активно.