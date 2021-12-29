Оливье с авокадо - необычный рецепт к новогоднему столу

KrasotkaК столуОливье с авокадо - необычный рецепт к новогоднему столу 29 декабря 2021, 15:41Оливье с авокадо - необычный рецепт к новогоднему столуKrasotka.eeСтарое блюдо на новый лад - легко! Рецепт от Кати, любительницы ПП-готовки! View this post on Instagram A post shared by Катя пп (@pp_kbitja)Ингредиенты: 100 г отварной куриной грудки;1 отварная морковь;2 отварных белка от яиц;100 г консервированного горошка;2 авокадо;2 соленых огурчика.Для ПП-майонеза: 2 отварных желтка от яиц;3 столовые ложки йогурта без добавок;1/2 чайной ложки горчицы;1 столовая ложка оливкового масла;1 чайная ложка сока лимона;соль по вкусу.Приготовление: Все ингредиенты для салата нарезаем на произвольные кусочки.Заправляем все ПП-майонезом.Для приготовления майонеза все ингредиенты пробиваем ручным блендером, пишет RUS TVNET.