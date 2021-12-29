Стилист Светлана Агуреева: в первую очередь наряд должен смотреться гармонично в месте празднования

При подготовке к празднованию нужно позаботиться не только о хорошей компании и радостном настроении, но и о том, в чем встречать Новый год. Светлана Агуреева посоветовала любителям ярких цветов присмотреться к одежде мандаринового, лавандового и насыщенных зеленых оттенков, пишет Stolitsa.ee.

«Наступающий 2022 год — это год черного водяного тигра. Поэтому астрологи настоятельно рекомендуют нам подбирать наряды в цвет окраса тигра и всех оттенков синего и голубого, включая бирюзу. Советуют выбирать принт с элементами полосок и волн, аксессуары из металла, жемчуга и морской тематики. У меня, как у стилиста, нет подобных ограничений в рекомендациях. Я за уместность, поэтому начать рекомендую с места празднования», - проводит параллели стилист.

«Большинство отмечают Новый год дома. Но кто-то живет в небольшой квартире, кто-то живет в большом доме, а кто-то отправится отмечать праздники за город на дачу. Согласитесь, что пайеточное платье в пол на площади 16 кв.м. будет смотреться более чем нелепо. Да и не у всех есть возможность приобретать каждый год новый наряд, - говорит Светлана Агуреева. - Тут я тоже ничего страшного не вижу, позапрошлогоднее платье можно обновить актуальными яркими аксессуарами. Например, сейчас в моде страусиные перья. Возможно, у вас дома даже завалялось подобное боа: его можно пришить к подолу бархатного платья, к рукавам шелковой блузы, особенно если они чуть расклешенные. Эффектно будут смотреться страусиные перья, пришитые по низу брюк или даже к шелковой пижаме. Элегантно будут смотреться перья в тон наряда, но и на контрасте тоже можно интересно сыграть».

Светлана Агуреева ФОТО: личный архив

«Блестящие массивные украшения в этом сезоне тоже более чем актуальны. Акцент в виде большой броши, много блестящих браслетов, длинные серьги и подвески на шею, придадут черному брючному костюму праздничный вид. В новогоднюю ночь можно не бояться переборщить с блеском, если готовы быть в центре внимания», - рекомендует стилист.

Светлана Агуреева ФОТО: личный архив

«Более практичный вариант — блестящий жакет, который будет прекрасно сочетаться и с джинсами, и с шелковой пижамой, и с нарядным платьем, и с белым топом. Юбка из пайеточной ткани будет отлично смотреться и со свитером крупной вязки, и с белой рубашкой оверсайз, и даже с футболкой. Подойдет как для уютной мини-вечеринки, так и для большого семейного ужина в роскошном доме, где также будут уместно смотреться пайеточные платья — как короткие, так и с юбкой в пол», - рассrазывает Светлана.