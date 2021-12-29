ФОТО ⟩ Названа самая стильная звезда 2021 года
Американская актриса Зендая (Zendaya) признана самой стильной звездой в 2021 году. Такое мнение высказала модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) в материале The Sun, передает Rambler.
Американская актриса Зендая (Zendaya) признана самой стильной звездой в 2021 году. Такое мнение высказала модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) в материале The Sun, передает Rambler.
В этом году 25-летняя звезда часто появлялась на светских мероприятиях в связи с премьерой фильмов «Дюна» и «Человек-паук: Нет пути домой», в которых она исполнила главные роли. В ноябре Зендая получила награду CFDA Fashion Icon Of The Year за стильные образы от Valentino, Balmain и Alexander McQueen. Актриса пришла на вручение награды в красных топе и юбке с объемной баской бренда Vera Wang.
Однако главной законодательницей моды в этом году журналистка назвала супермодель Кендалл Дженнер, которая появилась на благотворительном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala в прозрачном платье Givenchy.
А самым запоминающимся образом, по мнению Филдсенд, стал золотистый наряд Кейт Миддлтон, в котором она пришла на премьеру фильма «Не время умирать».
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