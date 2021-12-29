ФОТО ⟩ Названа самая стильная звезда 2021 года

В этом году 25-летняя звезда часто появлялась на светских мероприятиях в связи с премьерой фильмов «Дюна» и «Человек-паук: Нет пути домой», в которых она исполнила главные роли. В ноябре Зендая получила награду CFDA Fashion Icon Of The Year за стильные образы от Valentino, Balmain и Alexander McQueen. Актриса пришла на вручение награды в красных топе и юбке с объемной баской бренда Vera Wang.