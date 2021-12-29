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ФОТО ⟩ Названа самая стильная звезда 2021 года

Зендая ФОТО: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pic Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures

Американская актриса Зендая (Zendaya) признана самой стильной звездой в 2021 году. Такое мнение высказала модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) в материале The Sun, передает Rambler.

Зендая на фестивали в Венеции, 2021 год. ФОТО: LAURENT LAURENT VU/SIPA/LAURENT LAURENT VU/SIPA

В этом году 25-летняя звезда часто появлялась на светских мероприятиях в связи с премьерой фильмов «Дюна» и «Человек-паук: Нет пути домой», в которых она исполнила главные роли. В ноябре Зендая получила награду CFDA Fashion Icon Of The Year за стильные образы от Valentino, Balmain и Alexander McQueen. Актриса пришла на вручение награды в красных топе и юбке с объемной баской бренда Vera Wang.

Зендая на презентации фильма "Дюна", 2021 год. ФОТО: Paolo Cotello/IS/MPI/Capital Pictures

Однако главной законодательницей моды в этом году журналистка назвала супермодель Кендалл Дженнер, которая появилась на благотворительном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala в прозрачном платье Givenchy.

Кендалл Дженнер ФОТО: MARIO ANZUONI

А самым запоминающимся образом, по мнению Филдсенд, стал золотистый наряд Кейт Миддлтон, в котором она пришла на премьеру фильма «Не время умирать».

Кейт Миддлтон c принцем Чарльзом ФОТО: I-Images

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