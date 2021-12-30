Эстонский педиатр: первый прикорм должен быть как можно более полноценным

Поскольку желудок ребенка меньше желудка взрослого, роль родителей заключается в том, чтобы сделать каждую ложку питания как можно более здоровой и полной питательных веществ, необходимых для развития ребенка. Первое пюре должно быть достаточно жидким и состоять из одного вида овощей. Прикорм дается ребенку всегда до кормления грудью или смесью. Если ребенок сначала наестся молока, он может отказаться от прикорма. Это может усложнить прием нового вида пищи.

«Очень хороший выбор, например, пюре из картофеля или цветной капусты, которое сначала следует предлагать ребенку осторожно, начиная с половины чайной ложки и постепенно увеличивая порцию. Через три дня можно добавлять по одному и другие овощи, такие как морковь, брокколи или тыкву. Реакция ребенка на новый вкус может быть абсолютно любой: он может смеяться или отворачиваться от еды, любая реакция совершенно нормальна и ожидаема», - сказала Мууг.

«При приготовлении прикорма отдавайте предпочтение органическим овощам и будьте осторожны с жирами и специями. В первый прикорм не должны входить соль, сахар, уксус, перец или специи, которые могут вызвать раздражение кишечника», - добавила Мууг.

Пищевая аллергия не является распространенным явлением при добавлении прикорма, но время от времени все же возникает. «При возникновении аллергической реакции или каких-либо изменений в состоянии здоровья ребенка ограничьте использование прикорма и проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром. Также помните, что прикорм можно давать только здоровому ребенку, и лучше это делать в утреннее и обеденное время, чем вечером, чтобы было легче наблюдать за реакцией ребенка», - сказала Мууг.

Через несколько недель прикорма в меню малыша можно добавить каши. С шестимесячного возраста ребенок может ежедневно есть мясо, а раз в неделю рыбу, фрукты и ягоды. «Сладкие фруктовые и ягодные пюре не следует предлагать в качестве первого прикорма, поскольку в этом случае ребенок может перестать интересоваться овощами. Лучший выбор – местные летние ягоды, яблоки, груши и сливы, выращенные без использования токсинов или пестицидов», - отметила Мууг.

В возрасте примерно восьми месяцев дети начинают держать в руках небольшие предметы, и это хороший момент, чтобы начать давать им мягкие небольшие кусочки еды. «Например, подойдут небольшие кусочки хлеба, мягкого вареного картофеля или репы, очищенных яблок и груш. Прикосновение к еде также развивают у ребенка мелкую моторику рук, и поэтому прикорм можно давать ложкой. Твердую пищу, например, сырую морковь или огурцы, можно давать ребенку в том случае, если он уже умеет жевать», - порекомендовала Мууг.