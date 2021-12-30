10 самых полезных продуктов, которые стоит есть женщинам в любом возрасте
Следите за тем, чтобы эти продукты были в вашем рационе каждый день, и вы надолго сохраните здоровье и красоту!
Следите за тем, чтобы эти продукты были в вашем рационе каждый день, и вы надолго сохраните здоровье и красоту!
Для здорового сердца и чистых сосудов, для гладкой кожи и крепких морщин, для долголетия и даже для более поздней менопаузы – мы отобрали 10 самых полезных продуктов, которые необходимо есть женщинам в любом возрасте и как можно чаще.
Некоторые диетологи предполагают, что именно оливковое масло обеспечивает львиную долю положительного эффекта средиземноморской диеты – самой здоровой и наиболее успешно способствующей долголетию. Оливковое масло – источник мононенасыщенных растительных жиров, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Также в оливках содержится фитонутриент олеокантал, который уменьшает воспаление и помогает при остеоартрите, раке молочной железы и раке печени и толстой кишки. Эти здоровые жиры также играют роль в улучшении контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом.
Лосось
Из всех бобовых чечевица содержит больше всего белка, клетчатки, а также в ней меньше всего жиров. А ее низкий гликемический индекс помогает поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови, а также может стать идеальным источником белка для тех, кто придерживается вегетарианского рациона.
Лук
Один самых полезных овощей, лук богат антиоксидантами, а также флавонидами, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Причем одинаково полезны репчатый лук, лук-шалот и даже чеснок.
Еще один ключевой элемент средиземноморской диеты – орехи. А самые полезные из них – миндаль. Эти орехи улучшают вес и кровяное давление, уровень липидов и глюкозы, а также память. А в качестве перекуса миндаль помогает нам сохранять чувство сытости и поддерживать красивую фигуру и здоровый вес.
Финики
У сухофруктов до сих пор сохраняется незаслуженно плохая репутация из-за высокой калорийности и содержания сахара. Между тем, финики богаты кальцием и магнием, жизненно важными для здоровья костей, а также содержат антиоксидант лютеин-зеаксантин, который улучшает здоровье глаз у людей с риском дегенерации желтого пятна и катаракты.
Куркумин, антиоксидант, который содержится в этой популярной пряности, помогает предотвратить накопление жировых отложений и блокирование артерий. Куркуму можно добавлять в пищу, а можно – в кофейные напитки или чай, пишет «Домашний Очаг».
Арбуз
Что происходит, когда наши сосуды подвергаются длительному воздействию опасных факторов – например, повышенному давлению или «плохому» холестерину? Их стенки изнашиваются, становятся менее эластичными и перестают нормально функционировать, из-за чего повышается риск инсульта или сердечного приступа. Помочь может обыкновенный арбуз: в этой огромной ягоде много цитруллина – аминокислоты, которую организм использует для производства оксида азота, в свою очередь необходимого для возвращения сосудам здоровой эластичности.
К счастью, кардиологи реабилитировали яйца: они больше не считаются хранилищем страшного холестерина. Наоборот, теперь диетологи в один голос рекомендуют внести яйца в ежедневный рацион всем, кого беспокоит здоровье сосудов и сердца: в яйцах много белка, который помогает нам дольше сохранять чувство сытости и, следовательно, меньше набирать вес. А еще яйца богаты витамином D и омега-3 – так что ешьте вашу утреннюю яичницу с удовольствием!
Молочные продукты с высоким содержанием жира необходимо есть как можно чаще: они богаты кальцием, витамином D и полезными жирными кислотами омега-3. Так что если вы не можете есть рыбу и морепродукты (например, из-за аллергии), простой выпивайте стакан-другой молока каждый день – и будете здоровы.