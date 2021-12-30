10 самых полезных продуктов, которые стоит есть женщинам в любом возрасте

Один самых полезных овощей, лук богат антиоксидантами, а также флавонидами, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Причем одинаково полезны репчатый лук, лук-шалот и даже чеснок.

Миндаль

Еще один ключевой элемент средиземноморской диеты – орехи. А самые полезные из них – миндаль. Эти орехи улучшают вес и кровяное давление, уровень липидов и глюкозы, а также память. А в качестве перекуса миндаль помогает нам сохранять чувство сытости и поддерживать красивую фигуру и здоровый вес. Финики

У сухофруктов до сих пор сохраняется незаслуженно плохая репутация из-за высокой калорийности и содержания сахара. Между тем, финики богаты кальцием и магнием, жизненно важными для здоровья костей, а также содержат антиоксидант лютеин-зеаксантин, который улучшает здоровье глаз у людей с риском дегенерации желтого пятна и катаракты.

Куркума

Куркумин, антиоксидант, который содержится в этой популярной пряности, помогает предотвратить накопление жировых отложений и блокирование артерий. Куркуму можно добавлять в пищу, а можно – в кофейные напитки или чай, пишет «Домашний Очаг». Арбуз

Что происходит, когда наши сосуды подвергаются длительному воздействию опасных факторов – например, повышенному давлению или «плохому» холестерину? Их стенки изнашиваются, становятся менее эластичными и перестают нормально функционировать, из-за чего повышается риск инсульта или сердечного приступа. Помочь может обыкновенный арбуз: в этой огромной ягоде много цитруллина – аминокислоты, которую организм использует для производства оксида азота, в свою очередь необходимого для возвращения сосудам здоровой эластичности.

Яйца

К счастью, кардиологи реабилитировали яйца: они больше не считаются хранилищем страшного холестерина. Наоборот, теперь диетологи в один голос рекомендуют внести яйца в ежедневный рацион всем, кого беспокоит здоровье сосудов и сердца: в яйцах много белка, который помогает нам дольше сохранять чувство сытости и, следовательно, меньше набирать вес. А еще яйца богаты витамином D и омега-3 – так что ешьте вашу утреннюю яичницу с удовольствием!

Молочные продукты