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Почему лучше не сушить волосы после мытья головы?

Сушка волос феном. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многие уверены, что естественная сушка сохраняет локоны более крепкими и здоровыми. Правда ли фен повреждает волосы и как их лучше сушить?

Среди народных рецептов красоты нередко встречается рекомендация позволить волосам после мытья высохнуть самостоятельно. Считается, что фен повреждает волосы, делает их тонкими и ломкими. Но так ли это на самом деле? Оказалось, что дело обстоит с точностью до наоборот. Современные исследования показывают, что правильная сушка волос с помощью фена полезнее, чем естественное высыхание. Особенно актуально использование фена для длинных волос.

 
Трихолог, сотрудник Кембриджского университета Томас Мур несколько лет проводил исследования и объяснил, почему естественное высыхание вредит волосам.

Центральная часть каждого волоса (кортекс, состоящий из кератина) защищена кутикулой – защитным слоем, состоящим из плотно прилегающих друг к другу чешуек – ороговевших продолговатых клеток. Во время мытья головы вода проникает между чешуйками, заставляя кортекс разбухать и увеличиваться в объеме. Из-за этого чешуйки защитного слоя «раскрываются», оставляя кератиновый стержень беззащитным, пишет «Домашний Очаг».

Если мы не сушим волосы, длительное воздействие воды на разбухающий кортекс раз за разом растягивает покрытие из волосяных чешуек. Кутикула «растрескивается» — как следствие, волосы становятся ломкими и секутся. Кроме того, во влажной среде намного быстрее размножаются некоторые виды грибка, живущего на коже головы. Его бурное распространение проявляется зудом, шелушением (той самой перхотью) и покраснением. При склонности кожи головы к усиленному салоотделению естественное высыхание волос влечет повышение их жирности и необходимость всё чаще пользоваться шампунем.
 
Неумелое использование фена может повредить волосы. Как же их высушить правильно?
 
  • Чтобы укрепить волосы, необходимо «сгладить» чешуйки защитного слоя, заставляя их максимально плотно прилегать друг к другу и защищать кортекс из кератина. Для этой цели служат маски, которые наносят до кондиционера. Независимо от того, используете ли вы косметические средства для укладки, выполнение несложных правил сушки волос поможет вам сохранить пышные локоны.
  • Нельзя скручивать плотный тюрбан из полотенца, перекручивая и сжимая волосы. Механические усилия повреждают кутикулу и вновь «раскрывают» её чешуйки. Достаточно ненадолго завернуть голову в полотенце и мягко промокнуть волосы, чтобы ткань впитала из них лишнюю влагу, не травмируя защитный слой.
  • Постарайтесь не расчесывать мокрые волосы, при необходимости сформировать пробор или придать нужную форму используйте расческу или щетку с редкими зубьями.
  • При сушке феном помните, что температура воздуха ниже 60 ℃ безопасна и исключает термическое повреждение волос. Начиная сушку, используйте максимально низкую температуру фена, плавно повышая ее. По возможности используйте термозащитные спреи.
  • Сначала направляйте струю воздуха на корни, затем двигайте фен к кончикам на расстоянии 20-25 сантиметров. Отдаляйте фен, возвращая его к корням, чтобы не воздействовать на волосы «против» направления роста чешуек.
  • Старайтесь не пересушить локоны, чтобы не повредить кутикулу. Завершайте сушку волос, установив фен на холодный обдув.
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