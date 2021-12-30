Почему лучше не сушить волосы после мытья головы?

Если мы не сушим волосы, длительное воздействие воды на разбухающий кортекс раз за разом растягивает покрытие из волосяных чешуек. Кутикула «растрескивается» — как следствие, волосы становятся ломкими и секутся. Кроме того, во влажной среде намного быстрее размножаются некоторые виды грибка, живущего на коже головы. Его бурное распространение проявляется зудом, шелушением (той самой перхотью) и покраснением. При склонности кожи головы к усиленному салоотделению естественное высыхание волос влечет повышение их жирности и необходимость всё чаще пользоваться шампунем.

Неумелое использование фена может повредить волосы. Как же их высушить правильно?