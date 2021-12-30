Почему лучше не сушить волосы после мытья головы?
Многие уверены, что естественная сушка сохраняет локоны более крепкими и здоровыми. Правда ли фен повреждает волосы и как их лучше сушить?
Многие уверены, что естественная сушка сохраняет локоны более крепкими и здоровыми. Правда ли фен повреждает волосы и как их лучше сушить?
Среди народных рецептов красоты нередко встречается рекомендация позволить волосам после мытья высохнуть самостоятельно. Считается, что фен повреждает волосы, делает их тонкими и ломкими. Но так ли это на самом деле? Оказалось, что дело обстоит с точностью до наоборот. Современные исследования показывают, что правильная сушка волос с помощью фена полезнее, чем естественное высыхание. Особенно актуально использование фена для длинных волос.
Центральная часть каждого волоса (кортекс, состоящий из кератина) защищена кутикулой – защитным слоем, состоящим из плотно прилегающих друг к другу чешуек – ороговевших продолговатых клеток. Во время мытья головы вода проникает между чешуйками, заставляя кортекс разбухать и увеличиваться в объеме. Из-за этого чешуйки защитного слоя «раскрываются», оставляя кератиновый стержень беззащитным, пишет «Домашний Очаг».