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Что есть, чтобы волосы росли быстрее: трихолог назвала 7 лучших продуктов

Здоровые волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В год волосы вырастают в среднем на 15 сантиметров. На скорость их роста влияет генетика, возраст, здоровье и, конечно же, диета. Какие продукты влияют на активный рост твоей шевелюры, рассказала специалист Российской клиники 360 Cosmetology, врач дерматовенеролог-косметолог Елена Модычева.

Такие факторы, как возраст и генетика не изменить, но можно повлиять на рост волос с помощью правильно подобранного ухода и питания. Сбалансированная диета позволяет повлиять на рост волос, особенно, если происходит их потеря из-за неправильного питания.

Так какие же продукты рекомендованы к употреблению для активирования роста волос?

Яйца

Яйца являются прекрасным источником белка и биотина, в которых нуждается наш организм. Для волосяных фолликул очень важно потребление достаточного количества белка, а биотин используется для воспроизводства кератина, поэтому, кстати, в последние несколько лет большую популярность получили биотиновые добавки.

В яйцах также содержится цинк, селен и много других полезных веществ. Однако надо учитывать, что чрезмерное употребление этого продукта приводит к росту холестерина в крови. В день рекомендуется употреблять не более 1-го яйца.

Рыба жирных сортов

Скумбрия, лосось, сельдь и другие виды рыбы жирных сортов содержат питательные вещества, благоприятно влияющие на рост волос, а именно омегу-3 и омегу-6. А также антиоксиданты, которые способствуют увеличению плотности волос. Жирная рыба тоже является источником витаминов группы В, D3 и белка.

Авокадо

Авокадо содержит большое количество витамина Е, который также способствует росту волос. Средний по размеру авокадо обеспечивает до 21% ежедневных потребностей в витамине, который также является антиоксидантом, помогающим бороться со стрессом.

Орехи

Орехи не только вкусные, но и очень полезные. Они обеспечивают организм витамином В, цинком и жирными кислотами. Если выпадение волос связано с дефицитом этих веществ, то регулярное употребление орехов в разумных количествах компенсирует их нехватку. Также орехи снижают риск возникновения сердечных заболеваний.

Креветки

Креветки обрели большую популярность в России в последние годы. Они являются замечательным поставщиком белка, железа, витамина D и витаминов группы В. 100 грамм креветок обеспечивают половину ежедневных потребностей в витамине D. Креветки содержат также большое количество омега-3 жирных кислот, что благотворно сказывается на структуре волос.

Фасоль

Бобы — замечательный источник белка. А особенно этот продукт приходится по вкусу вегетарианцам. В бобах, особенно черных, содержится большое количество цинка, а также фолиевая кислота, биотин и железо.

Мясо

Красное мясо богато железом и белком. Железо способствует доставке кислорода к клеткам организма и к волосяным луковицам. Это питает волосы и активирует их рост, а белок, как мы уже говорили ранее, является строительным материалом для волос. Кстати, лучше всего употреблять постное мясо: баранину, нежирную говядину, крольчатину.

Активному росту волос также способствует качественный уход: профессиональные шампуни, бальзамы, лосьоны, которые подбираются индивидуально на консультации с трихологом.

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