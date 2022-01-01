Что есть, чтобы волосы росли быстрее: трихолог назвала 7 лучших продуктов

Такие факторы, как возраст и генетика не изменить, но можно повлиять на рост волос с помощью правильно подобранного ухода и питания. Сбалансированная диета позволяет повлиять на рост волос, особенно, если происходит их потеря из-за неправильного питания.

Так какие же продукты рекомендованы к употреблению для активирования роста волос?

Яйца

Яйца являются прекрасным источником белка и биотина, в которых нуждается наш организм. Для волосяных фолликул очень важно потребление достаточного количества белка, а биотин используется для воспроизводства кератина, поэтому, кстати, в последние несколько лет большую популярность получили биотиновые добавки.

В яйцах также содержится цинк, селен и много других полезных веществ. Однако надо учитывать, что чрезмерное употребление этого продукта приводит к росту холестерина в крови. В день рекомендуется употреблять не более 1-го яйца.

Рыба жирных сортов

Скумбрия, лосось, сельдь и другие виды рыбы жирных сортов содержат питательные вещества, благоприятно влияющие на рост волос, а именно омегу-3 и омегу-6. А также антиоксиданты, которые способствуют увеличению плотности волос. Жирная рыба тоже является источником витаминов группы В, D3 и белка.

Авокадо

Авокадо содержит большое количество витамина Е, который также способствует росту волос. Средний по размеру авокадо обеспечивает до 21% ежедневных потребностей в витамине, который также является антиоксидантом, помогающим бороться со стрессом.

Орехи

Орехи не только вкусные, но и очень полезные. Они обеспечивают организм витамином В, цинком и жирными кислотами. Если выпадение волос связано с дефицитом этих веществ, то регулярное употребление орехов в разумных количествах компенсирует их нехватку. Также орехи снижают риск возникновения сердечных заболеваний.

Креветки

Креветки обрели большую популярность в России в последние годы. Они являются замечательным поставщиком белка, железа, витамина D и витаминов группы В. 100 грамм креветок обеспечивают половину ежедневных потребностей в витамине D. Креветки содержат также большое количество омега-3 жирных кислот, что благотворно сказывается на структуре волос.

Фасоль

Бобы — замечательный источник белка. А особенно этот продукт приходится по вкусу вегетарианцам. В бобах, особенно черных, содержится большое количество цинка, а также фолиевая кислота, биотин и железо.

Мясо

Красное мясо богато железом и белком. Железо способствует доставке кислорода к клеткам организма и к волосяным луковицам. Это питает волосы и активирует их рост, а белок, как мы уже говорили ранее, является строительным материалом для волос. Кстати, лучше всего употреблять постное мясо: баранину, нежирную говядину, крольчатину.