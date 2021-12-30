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Как худеть с помощью яичницы: диетологи раскрыли секрет

Яичница. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Яичница — вкусное, простое, но не слишком полезное блюдо для худеющих. Однако это можно изменить одним лишь ингредиентом, уверяет «Лиза».

Наверное, тех, кто не любит яичницу, мало — хотя она максимально проста в приготовлении, но очень вкусная при этом. Правда, не слишком подходит тому, кто собирается похудеть — потому что из-за жарки содержит лишние жиры.

Американские диетологи поделились лайфхаком по созданию яичницы, которую можно есть и на диете — в нее просто нужно добавить немного перца чили или кайенского перца. Остроту этим продуктам придает вещество капсаицин, которое очень полезно для фигуры, так как ускоряет обмен веществ, а заодно дает нам энергию и замедляет выработку гормона голода грелина.

К слову, в зависимости от сорта капсаицин в перцах содержится в разном количестве — существует даже шкала остроты, и некоторые виды человек съесть уже не сможет.

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