Как худеть с помощью яичницы: диетологи раскрыли секрет

Наверное, тех, кто не любит яичницу, мало — хотя она максимально проста в приготовлении, но очень вкусная при этом. Правда, не слишком подходит тому, кто собирается похудеть — потому что из-за жарки содержит лишние жиры.

Американские диетологи поделились лайфхаком по созданию яичницы, которую можно есть и на диете — в нее просто нужно добавить немного перца чили или кайенского перца. Остроту этим продуктам придает вещество капсаицин, которое очень полезно для фигуры, так как ускоряет обмен веществ, а заодно дает нам энергию и замедляет выработку гормона голода грелина.