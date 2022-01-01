8 особенностей женского поведения, от которых мужчины просто тают

Когда вы показываете, что нуждаетесь в его помощи

Феминизм дал женщинам свободу быть сильными. Они действительно способны справиться практически со всем. Однако, желание мужчин быть рыцарями все еще не испарилось (по крайней мере, не у всех). И если объективно вам бы не помешала помощь, попросите ее у любимого мужчины. Рыцарю приятно, когда в нем нуждаются, и он будет благодарен, если вы позволите ему вам помочь. Хотя, конечно, и не скажет этого.

Когда вы гладите его волосы

Зарыться в любимую копну волос своего мужчины — обоюдная приятность. Сделать легкий массаж головы или растрепать непослушные волосы, когда валяетесь за просмотром фильма или едете в машине, поможет близости: мужчина растает.

Когда вы его слушаете

Активное слушание работает не только с детьми. Вовлекаясь в его историю, показывая, что вы внемлете, понимаете и интересуетесь тем, что он говорит, вы добавляете ему уверенности в себе и желания быть откровенным и доверять вам. Ваша внимательность означает для него, что он вам не безразличен.

Когда вы проявляете инициативу

Ваш первый шаг может его покорить. Веками принято было считать, что мужчина должен проявлять инициативу. Сломайте шаблон и удивите его: напишите первой, позвоните или позовите на свидание. Возможно, он не решался из-за страха, что вы его отвергните. Ваш первый шаг расставит точки над и поможет ему уверенно выразить свои чувства. Парни любят инициативных девушек. Когда вы делаете что-то первой, мужчина понимает, что не зря старается.

Когда вы искренне хохочете над его шутками

Мужчины любят искренние живые положительные эмоции от девушек. Для него это знак, что вам с ним комфортно и хорошо, а ведь посыл влюбленного мужчины — сделать свою девушку счастливой. Покажите ему это, и он тоже почувствует себя на седьмом небе от счастья. А еще вы утверждаете его в мысли, что у него есть работающий инструмент, чтобы поднять вам настроение, а это иногда задача не из простых. А он — справляется!

Когда вы в испуге прижимаетесь к нему

Надела, опора, стена: мужчине необходимо чувствовать себя защитником. Саблезубые тигры перевелись, однако, и сегодня найдется то, что может испугать. Дайте своему мужчине подставить свое твердое мужское плечо в ситуации, когда это требуется. Испугайтесь «Чужого» в кино или непонятной тени за углом и прижмитесь к груди любимого — ему это очень понравится. Вы для него всегда маленькая и пушистая, а он в этот момент ощущает себя большим и грозным львом.

Когда вы улыбаетесь ему

Есть что-то магическое в женской улыбке (вспомним Мону Лизу). Поэтому рядом с ним старайтесь чаще улыбаться. Во-первых, для него это опознавательный знак, что вам вдвоем хорошо. А во-вторых, это делает вас намного привлекательнее.

Когда вы не стесняетесь демонстрировать, что вы вместе