«Платье — колхоз»: откровенный наряд Бузовой раскритиковали в Сети
Певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно много трудится. Ночью в пятницу, 31 декабря, она сообщила подписчикам, что только закончила работать.
Певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно много трудится. Ночью в пятницу, 31 декабря, она сообщила подписчикам, что только закончила работать.
На своей странице в соцсети Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги, сообщает VM.ru.
— написала Бузова.
Но многие фолловеры не оценили наряда певицы и отметили, что он слишком откровенный.
«По-моему, сильно спереди коротко»; «Трусы видны»; «Ну так себе. Красный — не твое»; «Платье — колхоз», — написали пользователи.
Также нашлись и преданные фанаты Бузовой, которым понравилось платье звезды — они одарили ее комплиментами.
«Красотка наша, Оля рулит»; «Оля, ты классная»; «Супер», — оставили комментарии подписчики.