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«Платье — колхоз»: откровенный наряд Бузовой раскритиковали в Сети

Ольга Бузова в фильме «Ёлки-8» ФОТО: скриншот видео

Певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно много трудится. Ночью в пятницу, 31 декабря, она сообщила подписчикам, что только закончила работать.

На своей странице в соцсети Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги, сообщает VM.ru.

Уверенной походкой иду навстречу к 2022-му. Тигр — мой год,

— написала Бузова.

Но многие фолловеры не оценили наряда певицы и отметили, что он слишком откровенный.

«По-моему, сильно спереди коротко»; «Трусы видны»; «Ну так себе. Красный — не твое»; «Платье — колхоз», — написали пользователи.

Также нашлись и преданные фанаты Бузовой, которым понравилось платье звезды — они одарили ее комплиментами.

«Красотка наша, Оля рулит»; «Оля, ты классная»; «Супер», — оставили комментарии подписчики.

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