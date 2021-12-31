На своей странице в соцсети Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги, сообщает VM.ru.

Уверенной походкой иду навстречу к 2022-му. Тигр — мой год,

— написала Бузова.

Но многие фолловеры не оценили наряда певицы и отметили, что он слишком откровенный.

«По-моему, сильно спереди коротко»; «Трусы видны»; «Ну так себе. Красный — не твое»; «Платье — колхоз», — написали пользователи.

Также нашлись и преданные фанаты Бузовой, которым понравилось платье звезды — они одарили ее комплиментами.