Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января
На этой неделе многие женщины почувствуют сильное влияние Меркурия, находящегося в знаке Водолея. Это будет благоприятный период для дел и общения, период принятия важных решений, пишет dailyhoro.ru.
На этой неделе многие женщины почувствуют сильное влияние Меркурия, находящегося в знаке Водолея. Это будет благоприятный период для дел и общения, период принятия важных решений, пишет dailyhoro.ru.
Многим женщинам будет присущ дух авантюризма, который вкупе со следованием магическим законам счастья поможет в корне изменить свою жизнь и добиться больших успехов на любом поприще, будь то работа или любовь.
Женщина-Овен
Прекрасным Овнам захочется сделать важный жизненный шаг, решить поставленные задачи в любой сфере. Амурные дела могут выйти на первый план у тех, кто занимается активными поисками второй половинки. Если хочется привлечь внимание определенного мужчины, можно воспользоваться советами экспертов о том, как это сделать по знаку Зодиака. Представительницам данного знака необходимо любыми способами избегать споров с людьми.
Женщина-Телец
Астрологи советуют женщинам этого знака почаще обращать внимание на окружающих: быть открытыми для общения, стать теплее к близким людям, не бояться тратить драгоценное время на помощь. Отрицательные чувства и эмоции сейчас крайне опасны. Прекрасным Тельцам, возможно, захочется увидеть будущее, получить ответ на важный вопрос. Также полезно будет прислушиваться к интуиции.
Ночные светила немного приглушат эмоциональность и чувствительность Близнецов. Этим женщинам удастся усмирить свой буйный нрав. С 3 по 9 января важно, чтобы все решения были обдуманными, поэтому стоит выкрутить логику и разум на максимум. Меркурий в Водолее даст женщинам-Близнецам много удачи в самых разных сферах.
Женщина-Рак
Женщинам-Ракам будет везти по-крупному. Они будут успешны на работе, в любви и творчестве. Решение преуспеть во всех сферах будет вполне выполнимым. Чтобы все задуманное получилось, важно как можно меньше общаться с представителями самых завистливых знаков Зодиака. Раки и сами входят в этот список. Астрологи советуют им избавиться от деструктивного чувства как можно скорее. Не нужно наблюдать за чужими успехами, так как это не даст ровным счетом ничего.
Женщина-Лев
Прекрасные Львы на первой неделе 2022 года смогут добиваться лучших результатов в работе, делах и любви при помощи хитрости. Идеальный рецепт достижения желаемого в начале года включает в себя также обращение к прошлому опыту и советам близких людей. Чтобы привлечь деньги, женщинам этого знака понадобится больше внимательности. Астрологи советуют женщинам-Львам уделить хотя бы толику времени семье и близким.
Верно распределив силы в каждой из сфер, женщины-Девы смогут избежать проблем. Такой подход поможет исключить стрессовые ситуации. Особое внимание прекрасным дамам этого знака стоит уделить любви. Девам удастся разжечь страсть в сердце любимого мужчины. В работе и делах важно следовать правилам и ни в коем случае не рисковать. Обаяние этих женщин будет на высоте, а они сами окажутся в центре общественного внимания.
Женщина-Весы
Женщин этого знака ждет повышенное внимание мужчин. Оно обязательно принесет удовольствие и разожжет азарт в их сердце. Астрологи советуют использовать эту неделю, чтобы достичь намеченных целей и желаемых высот не только в любви, но и в делах. Ночные светила помогут раскрыть все зодиакальные достоинства Весов, так что это будет очень благоприятное время. Если появится апатия и грусть, звезды и планеты помогут прекрасным Весам выйти из этого состояния.
Женщина-Скорпион
Очень хорошо, если у этих женщин получится побольше отдохнуть в период с 3 по 9 января. Всем, кого ждут длительные выходные, стоит обратить внимание на советы о том, как быстро восстановить энергетику. В общении с близкими астрологи советуют Скорпионам контролировать гнев. Можно посвятить неделю тренингам и самосовершенствованию. Не стоит растрачивать энергию на конфликты. Что касается работы, то тут нельзя сомневаться в своих решениях.
Женщина-Стрелец
Стрельцам прекрасного пола в первую неделю января стоит почаще думать о деньгах и работе. Это идеальное время для привлечения новых клиентов, интеллектуальной и физической работы. Любые яркие эмоции и чувства, которые возникнут с 3 по 9 января — это главная движущая сила, которая поможет воплотить самые смелые идеи. Женщинам-Стрельцам очень важно быть на высоте и чаще проявлять инициативу.
Женщина-Козерог
Меркурий в знаке Водолея внесет в жизнь этих женщин позитивные коррективы, поэтому с 3 по 9 число представительницам данного знака лучше не торопиться. Не нужно остро реагировать на замечания близких. Это актуально и для тех, кто уже находится в отношениях. Любимый мужчина начнет проявлять к ним больше внимания. Представительницам знака Водолея важно быть на высоте: одеваться ярче и любить себя.
Женщина-Рыбы
Рыбам прекрасного пола ни в коем случае нельзя ругать себя и оскорблять близких. Это может разрушить их биополе. Ночные светила хотят, чтобы в семейных делах у Рыб преобладало спокойствие. Меркурий в хорошем положении, а это значит, что капризная фортуна перейдет на сторону Рыб. Деловые переговоры сложатся наилучшим образом. Женщины этого знака могут сфокусироваться на поисках новой работы, новых увлечений. Сейчас очень ответственное и важное время.