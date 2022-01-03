Женский гороскоп на неделю с 3 по 9 января

Многим женщинам будет присущ дух авантюризма, который вкупе со следованием магическим законам счастья поможет в корне изменить свою жизнь и добиться больших успехов на любом поприще, будь то работа или любовь.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам захочется сделать важный жизненный шаг, решить поставленные задачи в любой сфере. Амурные дела могут выйти на первый план у тех, кто занимается активными поисками второй половинки. Если хочется привлечь внимание определенного мужчины, можно воспользоваться советами экспертов о том, как это сделать по знаку Зодиака. Представительницам данного знака необходимо любыми способами избегать споров с людьми.

Женщина-Телец

Астрологи советуют женщинам этого знака почаще обращать внимание на окружающих: быть открытыми для общения, стать теплее к близким людям, не бояться тратить драгоценное время на помощь. Отрицательные чувства и эмоции сейчас крайне опасны. Прекрасным Тельцам, возможно, захочется увидеть будущее, получить ответ на важный вопрос. Также полезно будет прислушиваться к интуиции.

Женщина-Близнецы

Ночные светила немного приглушат эмоциональность и чувствительность Близнецов. Этим женщинам удастся усмирить свой буйный нрав. С 3 по 9 января важно, чтобы все решения были обдуманными, поэтому стоит выкрутить логику и разум на максимум. Меркурий в Водолее даст женщинам-Близнецам много удачи в самых разных сферах.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам будет везти по-крупному. Они будут успешны на работе, в любви и творчестве. Решение преуспеть во всех сферах будет вполне выполнимым. Чтобы все задуманное получилось, важно как можно меньше общаться с представителями самых завистливых знаков Зодиака. Раки и сами входят в этот список. Астрологи советуют им избавиться от деструктивного чувства как можно скорее. Не нужно наблюдать за чужими успехами, так как это не даст ровным счетом ничего.

Женщина-Лев

Прекрасные Львы на первой неделе 2022 года смогут добиваться лучших результатов в работе, делах и любви при помощи хитрости. Идеальный рецепт достижения желаемого в начале года включает в себя также обращение к прошлому опыту и советам близких людей. Чтобы привлечь деньги, женщинам этого знака понадобится больше внимательности. Астрологи советуют женщинам-Львам уделить хотя бы толику времени семье и близким.

Женщина-Дева

Верно распределив силы в каждой из сфер, женщины-Девы смогут избежать проблем. Такой подход поможет исключить стрессовые ситуации. Особое внимание прекрасным дамам этого знака стоит уделить любви. Девам удастся разжечь страсть в сердце любимого мужчины. В работе и делах важно следовать правилам и ни в коем случае не рисковать. Обаяние этих женщин будет на высоте, а они сами окажутся в центре общественного внимания.

Женщина-Весы