Стилист назвал анти-тренды моды 2022 года

Стилист заявила, что гипер-оверсайз отойдет в 2022 году на второй план. «Это не значит, что мы полностью от него отказываемся и резко начинаем обтягиваться, но постепенно тенденция идет к приталенным силуэтам», — пояснила Ким, пишет Lenta.ru.

В обувных трендах тоже ожидаются перемены, отметила стилист. Так, в прошлое уходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года, заявила Ольга Ким. «Сейчас можно приглядеться к винтажным кроссовкам», — порекомендовала она.