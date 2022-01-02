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Стилист назвал анти-тренды моды 2022 года

Одежда. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Стилист Ольга Ким порекомендовала отказаться от гипер-оверсайза, массивных кроссовок и неона в 2022 году.

Стилист заявила, что гипер-оверсайз отойдет в 2022 году на второй план. «Это не значит, что мы полностью от него отказываемся и резко начинаем обтягиваться, но постепенно тенденция идет к приталенным силуэтам», — пояснила Ким, пишет Lenta.ru.

В обувных трендах тоже ожидаются перемены, отметила стилист. Так, в прошлое уходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года, заявила Ольга Ким. «Сейчас можно приглядеться к винтажным кроссовкам», — порекомендовала она.

К актуальным цветам 2022 года не будет относиться неон, считает специалист. «То есть яркие цвета становятся более актуальны, но неон, который был в моде года два, уходит», — добавила Ким.

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