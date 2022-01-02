Детское шампанское: пять причин, почему его нельзя давать детям

Сейчас детским шампанским никого не удивишь. А к потребителям напитка добавились беременные, которым тоже хочется в Новый год волшебных пузырьков, но без алкоголя. Вот только диетологи детское шампанское пить не рекомендуют, и на это есть пять веских причин, пишет Wday.ru.

Содержит много газов

Углекислый газ, который содержится в детском шампанском, раздражает слизистую желудка, усиливает вздутие и нарушает моторику желудочно-кишечного тракта, а также стимулирует секрецию соляной кислоты и ее агрессивность. Поэтому газированная вода особенно вредна для людей с заболеваниями ЖКТ, что часто встречается в практике детского диетолога.

Очень калорийно

В состав большинства напитков, которые могут быть определены как «детское шампанское», входит сахар. На этикетке он находится в начале списка, это значит, что сахара в продукте достаточно много. А это пустые калории, которые подрывают поджелудочную детей, приводят к ожирению и диабету.

В составе сахарозаменители

Некоторые производители добавляют в детское шампанское сахарозаменитель сукралозу, чтобы сэкономить на производстве. Но сахарозаменители запрещены к использованию в продуктах детского питания, так как могут спровоцировать аллергию.

Вредные консерванты

Некоторые консерванты, входящие в состав детского шампанского, запрещены для детских продуктов. Среди них: сорбат калия (Е202) или бензоат натрия (Е211). Эти консерванты могут вызвать аллергию. Кроме того, они на 25—50% уменьшают активность ферментов поджелудочной железы, помогающих переваривать белки. А бензоат натрия, по мнению некоторых ученых, плохо влияет на детский интеллект. Противопоказаны консерванты и беременным.

Приучает к алкоголю

Дети подражают взрослому ритуалу — радуются, когда пробка с грохотом вылетает из бутылки и льется пена. Они с удовольствием чокаются бокалами наравне со взрослыми. Специалисты считают, что привычка пить шампанское сызмальства, пусть оно даже и детское, может в будущем привести к реальному алкоголизму.

Представьте, что у ребенка с детства заложено в голове, что любой праздник обязательно должен быть с алкоголем и без бутылки шампанского торжества невозможно. Да, в пять лет он пьет безалкогольный напиток, но с возрастом понимает, что есть гораздо более крепкие альтернативы. Поэтому не стоит лишний раз заострять внимание ребенка на вредных привычках.

При этом запрещать чокаться не стоит — психологи советуют либо вовсе этого не делать, либо не отодвигать ребенка от общего ритуала.

А что тогда?