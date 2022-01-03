Завтрак-жиросжигатель: 6 продуктов, которые помогут сбросить 5 кг без диет

Хотите сбросить 5 кг, ничего для этого не делая? Начните с завтрака: первая утренняя трапеза – основа не только хорошего здоровья, но и красивой фигуры. Рассказываем, какие продукты стоит есть с утра, чтобы в итоге сбросить дополнительные 5 кг.

Кофе

Особенно полезным будет этот напиток, если вы выпьете его за час до утренней тренировки: тогда эффективность физических нагрузок возрастет на 15%. Впрочем, даже без физкультуры кофе полезен для фигуры, так как ускоряет метаболизм и заставляет организм активнее сжигать жир.

Бананы

Эти яркие фрукты полезны не только для фигуры, но и для работы сердца: всего один банан полностью покрывает нашу суточную потребность в калии.

Яйца

Идеальный продукт для завтрака: в них много белка, а значит, мы позже почувствуем голод и меньше съедим за обедом. А еще яичные желтки богаты витамином D, которого нам так не хватает в темное время года.

Черника

Замороженные или свежие ягоды черники и голубики можно добавлять в овсянку или греческий йогурт – и худеть, а также поддерживать здоровье мозга и сосудов. Антиоксиданты, которых много в черных ягодах, очень полезны для здоровья и долголетия.

Чай

Черный, зеленый, улун или даже просто мята и ромашка – любой вид чая помогает нам худеть. Антиоксиданты разгоняют метаболизм, аромат мяты снижает чувство голода, а ромашка помогает снижать стресс, из-за которого мы чаще всего набираем лишние килограммы.

Молоко