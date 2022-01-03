10 вещей, за которые ваши волосы вас ненавидят

Вы редко стрижётесь

Даже если вы – обладательница кудрявых волос или пытаетесь отрастить локоны, вам все равно необходимо посещать парикмахера хотя бы один раз в два-три месяца. Дело в том, что волос получает необходимое питание только в прикорневой зоне (максимум на длине 10 см от корня). Остальная масса – сухой и безжизненный эпителий, структура которого со временем становится хрупкой и ломкой. Больше всего страдают кончики: они электризуются, секутся и придают прическе неряшливый вид. Каждый раз при обращении к парикмахеру подрезайте их хотя бы на 2 см.

Вы самостоятельно красите волосы

Домашние эксперименты с волосами нередко приводят к плачевным последствиям. И дело даже не в косметических дефектах в виде плохо прокрашенных корней. Не имея соответствующих знаний и навыков (а также глаз на затылке и пары лишних рук!), выполнить качественное окрашивание невозможно. Как итог – сухие, выпадающие волосы, ожоги кожи головы и прическа, далекая от совершенства.

Вы пользуетесь грязной расчёской

Каждый раз при расчесывании на поверхности щетки оседают тысячи клеток отмершего эпителия. Они смешиваются с выделениями сальных желез и остатками средств для укладки волос, образуя идеальную среду для размножения грибков и бактерий. Звучит ужасно, правда? Возможно, вам стоит устроить расческам банный день прямо сейчас.

Вы расчёсываете и укладываете мокрые волосы

Волосы гигроскопичны. При мытье они впитывают большое количество влаги и при расчесывании под ее весом могут обрываться, растягиваться или деформироваться. И это еще не все. От горячей воды кожа головы разогревается, и ее поры раскрываются. Грубое воздействие щеткой может привести к вырыванию волосы вместе с луковицей – восстановить утраченный объем после этого будет непросто.

Вы слишком часто моете волосы, ещё и горячей водой

Удивительно, но факт: от частого мытья горячей водой волосы становятся еще грязнее — высокие температуры и трение кожи головы только стимулируют работу сальных желез. Специалисты рекомендуют мыть волосы не чаще двух раз в неделю, чтобы сохранить их естественное здоровье и блеск.

Вы не пользуетесь кондиционером для волос

Несмотря на распространенное мнение о том, что «вся косметика наливается из одной бочки», шампуни и кондиционеры все же существенно различаются по составу. Действие одних направлено на очищение кожи головы, других – на увлажнение волос (тех сухих и безжизненных, которые уже не получают питания изнутри).

Вы расчёсываете волосы от корней

Волосы вообще не стоит часто расчесывать – такое воздействие непременно приводит к их повреждению. Достаточно привести прическу в надлежащий вид с утра и поправить локоны 1-2 раза в течение дня. И расчесывать волосы рекомендуется не от корней, а начиная с зоны кончиков и постепенно продвигаясь вверх – особенно, если вы — обладательница прически внушительной длины.

Вы не меняете косметику для волос годами

И снова возвращаемся к мифу об «одной бочке». Если вы считаете, что надписи на средствах для волос – это чистой воды маркетинг, вы ошибаетесь. Есть принципиальное различие между товарами для обесцвеченных прядей и продукцией для волос, склонных к жирности. Первые нуждаются в усиленном питании и увлажнении, а для вторых такие средства – адская пытка, способная превратить их в подобие мочалки. Подбирать косметику следует в зависимости от состояния и типа волос на текущий момент.

Вы носите тугие «хвосты» почти постоянно

Перетягивая волосы резинкой в прикорневой зоне, вы лишаете их того минимального питания, которое они получают в течении дня. Если без «хвоста» никак не обойтись, постарайтесь завязывать волосы нетуго резинкой из флиса или другого текстиля. И чаще меняйте положение прически, располагая «хвост» то выше, то ниже.

Вы не защищаете волосы от солнца