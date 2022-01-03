10 вещей, за которые ваши волосы вас ненавидят
Возможно, ваши волосы уже давно молят вас о пощаде – если вы делаете что-то из этого списка, уверяет «Домашний Очаг».
Возможно, ваши волосы уже давно молят вас о пощаде – если вы делаете что-то из этого списка, уверяет «Домашний Очаг».
Вы редко стрижётесь
Даже если вы – обладательница кудрявых волос или пытаетесь отрастить локоны, вам все равно необходимо посещать парикмахера хотя бы один раз в два-три месяца. Дело в том, что волос получает необходимое питание только в прикорневой зоне (максимум на длине 10 см от корня). Остальная масса – сухой и безжизненный эпителий, структура которого со временем становится хрупкой и ломкой. Больше всего страдают кончики: они электризуются, секутся и придают прическе неряшливый вид. Каждый раз при обращении к парикмахеру подрезайте их хотя бы на 2 см.
Вы самостоятельно красите волосы
Домашние эксперименты с волосами нередко приводят к плачевным последствиям. И дело даже не в косметических дефектах в виде плохо прокрашенных корней. Не имея соответствующих знаний и навыков (а также глаз на затылке и пары лишних рук!), выполнить качественное окрашивание невозможно. Как итог – сухие, выпадающие волосы, ожоги кожи головы и прическа, далекая от совершенства.
Вы пользуетесь грязной расчёской
Каждый раз при расчесывании на поверхности щетки оседают тысячи клеток отмершего эпителия. Они смешиваются с выделениями сальных желез и остатками средств для укладки волос, образуя идеальную среду для размножения грибков и бактерий. Звучит ужасно, правда? Возможно, вам стоит устроить расческам банный день прямо сейчас.
Вы расчёсываете и укладываете мокрые волосы
Волосы гигроскопичны. При мытье они впитывают большое количество влаги и при расчесывании под ее весом могут обрываться, растягиваться или деформироваться. И это еще не все. От горячей воды кожа головы разогревается, и ее поры раскрываются. Грубое воздействие щеткой может привести к вырыванию волосы вместе с луковицей – восстановить утраченный объем после этого будет непросто.
Вы слишком часто моете волосы, ещё и горячей водой
Удивительно, но факт: от частого мытья горячей водой волосы становятся еще грязнее — высокие температуры и трение кожи головы только стимулируют работу сальных желез. Специалисты рекомендуют мыть волосы не чаще двух раз в неделю, чтобы сохранить их естественное здоровье и блеск.
Вы не пользуетесь кондиционером для волос
Несмотря на распространенное мнение о том, что «вся косметика наливается из одной бочки», шампуни и кондиционеры все же существенно различаются по составу. Действие одних направлено на очищение кожи головы, других – на увлажнение волос (тех сухих и безжизненных, которые уже не получают питания изнутри).
Вы расчёсываете волосы от корней
Волосы вообще не стоит часто расчесывать – такое воздействие непременно приводит к их повреждению. Достаточно привести прическу в надлежащий вид с утра и поправить локоны 1-2 раза в течение дня. И расчесывать волосы рекомендуется не от корней, а начиная с зоны кончиков и постепенно продвигаясь вверх – особенно, если вы — обладательница прически внушительной длины.
Вы не меняете косметику для волос годами
И снова возвращаемся к мифу об «одной бочке». Если вы считаете, что надписи на средствах для волос – это чистой воды маркетинг, вы ошибаетесь. Есть принципиальное различие между товарами для обесцвеченных прядей и продукцией для волос, склонных к жирности. Первые нуждаются в усиленном питании и увлажнении, а для вторых такие средства – адская пытка, способная превратить их в подобие мочалки. Подбирать косметику следует в зависимости от состояния и типа волос на текущий момент.
Вы носите тугие «хвосты» почти постоянно
Перетягивая волосы резинкой в прикорневой зоне, вы лишаете их того минимального питания, которое они получают в течении дня. Если без «хвоста» никак не обойтись, постарайтесь завязывать волосы нетуго резинкой из флиса или другого текстиля. И чаще меняйте положение прически, располагая «хвост» то выше, то ниже.
Вы не защищаете волосы от солнца
Воздействие ультрафиолетовых лучей так же губительно для волос, как и для кожи. В жаркое время года не забывайте пользоваться средствами для волос с UV-фильтром. А, отправляясь на пляж, захватите с собой шляпу или кепку – ваши волосы скажут вам только «спасибо».