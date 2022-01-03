Пн, 3.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Кому нельзя есть сливочное масло

Сливочное масло. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому не следует употреблять в пищу сливочное масло. Об этом она сообщила в интервью «РИА Новости».

По словам специалиста, от продукта следует отказаться при возникновении воспалительных процессов. Как пояснила Степанова, в противном случае это может ухудшить общее состояние организма.

Продукт также противопоказан людям с аллергией, непереносимостью лактозы и аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, сливочное масло не стоит есть гражданам с болезнями сердца, так как оно содержит много холестерина.

В остальных случаях употребление сливочного масло будет лишь полезным для человека. При этом следует соблюдать дневную норму в 20–30 граммов для взрослого и до 10 граммов – для ребенка.

«Важно покупать качественное масло с жирностью 82,5% без ароматизаторов. Оно должно быть однородного цвета», – подчеркнула специалист.

Степанова добавила, то сливочное масло имеет в своем составе жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга.

НАВЕРХ
Back