Звезда популярного российского шоу в наркотическом угаре порезала мать

Сейчас мать Колупаевой госпитализирована в реанимацию, ей поставлен диагноз «проникающее ранение задней стенки грудной клетки». Что же касается отца, то его определили в отделение травматологии — к счастью, его травмы не угрожают жизни. Сама Регина Колупаева находится в отделении полиции. Случившееся стало шоком как для близких, так и для многочисленных телезрителей, которые помнят Регину как добрую и отзывчивую девушку, никогда и никому не желавшую зла. «Я не верю в перерождение на проекте. Среда обитания, окружение очень скоро все стирают и возвращают на круги своя», «Жалко, что не всем дано понятие «воспитание», «Очень хорошо ее помню по шоу, приятная девушка, не знаю, что с ней могло произойти», «Просто кровь в жилах стынет, как будто бесенок в нее вселился», — делятся мнением пользователи Сети.